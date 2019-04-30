ГУП "ТЭК СПб" собирается переложить 145 км теплосетей в 2019 году

Чистая прибыль государственного унитарного предприятия "ТЭК СПб" в 2018 году составила 286 млн рублей - этот показатель стал лучшим за последние 7 лет, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

В минувшем году завершились плановые работы на 230 объектах теплоснабжения и переложены 140 км тепловых сетей. В 2019-м на предприятии надеются "побить рекорд" и проложить и реконструировать 145 км труб.

Согласно отчету ГУП, среднее время, затрачиваемое на устранение прорывов, за год сократилось с 5,8 до 5,6 часов. На данный момент в учреждении проводятся плановые мероприятия по оптимизации и сокращению затрат.

Напомним, ранее представители "Справедливой России" направили обращение генпрокурору Юрию Чайке с просьбой организовать проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации теплосети со стороны уполномоченных органов власти и использующих сети организаций. Поводом послужил прорыв трубы в Сосновой поляне, в результате которого погибла женщина.