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Новости

13:35

Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии

фото ЗакС политика Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края просит Следственный комитет изучить сведения о том, почему нынешний глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов в свое время уклонился от службы в рядах российской армии, передают "Известия".

"До настоящего времени решение в отношении Коновалова В.О. о вынесении заключения о признании его не прошедшим воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисления в запас не принято в связи с неявкой его на заседание призывной комиссии. Извещение о заседании призывной комиссии по данному вопросу, направленное Коновалову В.О. почтовой связью, им не получено", - следует из ответа красноярской прокуратуры изданию.

В документе также сообщается о том, что Коновалов не подавал заявления на выдачу военного билета, равно как и не получал его.

Сведения о том, что губернатор Хакасии мог уклоняться от службы, появились в СМИ в феврале 2019 года. Информацию об этом растиражировал местный военкомат.

Между тем Коновалов, выступая в одной из передач на ТВ, заявил, что служить в армии - почетно. При этом сам он стать "служивым" не смог ввиду определенных проблем со здоровьем.

Ранее коммунист подписал постановление о четырехкратной надбавке к зарплате себе и членам правительства Хакасии.

Согласно опросам ВЦИОМ, Коновалов у своего электората вызывает смешанные чувства. Распространено мнение о нем как о малоопытном и некомпетентном управленце.

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18:04    
17-16 вы о Путине и его ЕР? Правильно! Молодец! Врезал так врезал правду матку об этих олигархах ворах.

17:16    
Смешно читать ваши споры. Как в детском саду - он дурак-ты дурак-сам дурак ! Нет безгрешных. Считается, что есть один, да и то из еврейской мифологии. В стране театр абсурда. Вор, признанный судом вором, получивший инструкции по развалу России и получающий американские деньги,  делает вид, что борется с ворами во власти. Ещё больший абсурд, что находятся верящие ему !

16:54    
Проверьте Рогозина, его сына, Диму Медведева и других едоросов! Почему они не служили? Те кто ратует, чтобы их охраняли и боятся своего народа!

13:49    
Себя сначала проверьте!
Как у вас получалось казино крышеывать?

Страница 1-ая (всего: 1)
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