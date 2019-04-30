Прокуратура проверит, почему глава Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края просит Следственный комитет изучить сведения о том, почему нынешний глава Хакасии, 31-летний коммунист Валентин Коновалов в свое время уклонился от службы в рядах российской армии, передают "Известия".

"До настоящего времени решение в отношении Коновалова В.О. о вынесении заключения о признании его не прошедшим воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисления в запас не принято в связи с неявкой его на заседание призывной комиссии. Извещение о заседании призывной комиссии по данному вопросу, направленное Коновалову В.О. почтовой связью, им не получено", - следует из ответа красноярской прокуратуры изданию.

В документе также сообщается о том, что Коновалов не подавал заявления на выдачу военного билета, равно как и не получал его.

Сведения о том, что губернатор Хакасии мог уклоняться от службы, появились в СМИ в феврале 2019 года. Информацию об этом растиражировал местный военкомат.

Между тем Коновалов, выступая в одной из передач на ТВ, заявил, что служить в армии - почетно. При этом сам он стать "служивым" не смог ввиду определенных проблем со здоровьем.

Ранее коммунист подписал постановление о четырехкратной надбавке к зарплате себе и членам правительства Хакасии.

Согласно опросам ВЦИОМ, Коновалов у своего электората вызывает смешанные чувства. Распространено мнение о нем как о малоопытном и некомпетентном управленце.