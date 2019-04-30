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Новости

14:12

Белоруссия полностью остановила транзит российской нефти

фото ЗакС политика Белоруссия полностью остановила транзит российской нефти

Белоруссия ввела эмбарго на экспорт российской нефти: полный запрет на транзит испорченных хлорорганикой нефтепродуктов продлится до 2 мая, передает ТАСС.

Сырье транспортировалось посредством магистрального трубопровода "Дружба" через соседнюю республику в Украину, Польшу и страны западной Европы. 

Общий объем "грязной" нефти составил 5 млн тонн, отметили в компании "Гомельтранснефть Дружба".

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил провести комплексную проверку и найти виновников "загрязнения" транспортируемой нефти и получаемых из неё продуктов.

По предварительным данным, порядка 20 тонн дихлорэтана пошло на чистку трубопроводов и "танков" (для хранения нефти) в одном из узлов учета, предположительно, на самарском узле учета "Самара-Унеча". Есть версия, что сотрудники узла очищали ёмкости от парафина, забыв промыть их водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию.

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20:08    
Пять миллионов тонн испорченной нефти пришло в Белоруссию.
В путинской России бодяжат не только колбасу и творог.

18:21    
17.56
Вы что заканчивали? Губкина? Прямо крупный специалист. Во всём.

17:56    
Многие возмущаются из-за расходов на Сирию, а тут в десятки раз ущерб казне России больше, так как загублено более 5 МИЛЛИОНОВ тонн нефти, а ещё её надо откачать из трубы, куда-то деть, заплатить огромные штрафы за порчу нефтеперерабатывающих заводов и тд. итп. Крупнейшая диверсия за всю историю нашего Отечества!!!

17:11    
Забыли промыть водой!
Действительно, память-то девичья.
Ничего страшного - и на старуху бывает проруха.
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!

17:09    
Ай, хорошо идут дела путинской Рашке!
Обещал Путин дурачкам прорывы - вот они, началось.

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