Белоруссия полностью остановила транзит российской нефти Белоруссия ввела эмбарго на экспорт российской нефти: полный запрет на транзит испорченных хлорорганикой нефтепродуктов продлится до 2 мая, передает ТАСС. Сырье транспортировалось посредством магистрального трубопровода "Дружба" через соседнюю республику в Украину, Польшу и страны западной Европы. Общий объем "грязной" нефти составил 5 млн тонн, отметили в компании "Гомельтранснефть Дружба". Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил провести комплексную проверку и найти виновников "загрязнения" транспортируемой нефти и получаемых из неё продуктов. По предварительным данным, порядка 20 тонн дихлорэтана пошло на чистку трубопроводов и "танков" (для хранения нефти) в одном из узлов учета, предположительно, на самарском узле учета "Самара-Унеча". Есть версия, что сотрудники узла очищали ёмкости от парафина, забыв промыть их водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен