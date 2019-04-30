В Невском районе появятся две новые перехватывающие парковки

Городской центр управления парковками (ГЦУП) разместил тендеры на строительство двух перехватывающих автостоянок общей вместимостью на 121 машиноместо: у станции метро "Ломоносовская" (ул. Фарфоровская, уч. 1, лит. Ж) и у метро "Проспект Большевиков" (пр. Пятилеток, уч. 28, лит. А).

"Перехватывающие автостоянки призваны обеспечить автомобилистам возможность временно размещать свои транспортные средства в непосредственной близости от конечных станций метро для пересадки с личного транспорта на общественный при осуществлении поездок в центр города", - пояснили в центре управления парковками.

На данный момент на территории Петербурга работают 15 перехватывающих стоянок на 1656 мест. Две из них полноценно функционируют и в Невском районе: у метро "Обухово" и "Рыбацкое".

Ранее, напомним, ГЦУП объявил конкурсы на разработку проектной документации трех новых перехватывающих парковок у "Старой деревни", "Улицы Дыбенко" и строящейся станции "Шушары".