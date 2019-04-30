Быков: Присмотритесь к Кириллу Серебренникову – за ним будущее

Писатель и публицист Дмитрий Быков полагает, что "строители прекрасной России будущего" должны в первую очередь опираться и делать ставку на идеи и людей, являющих собой культуру. Наглядными примерами тому служат политтехнологи, "ассимилировавшие" с шоубизнесом – такие, как, например, Марат Гельман, Вацлав Гавел и Дональд Трамп – с которого, уточняет литератор, и началась "экспансия" сферы развлечений в политику. Подтверждает данное правило и "пришествие" Владимира Зеленского к власти на Украине.

"Главным поставщиком новых политических фигур станет именно шоубизнес: не только потому, что людям нужно шоу, но прежде всего потому, что это дело относительно честное. Политика, которую совсем было выгнали из реальности, возвращается через искусство – и потому строителям будущей России надо присматриваться к Кириллу Серебренникову. За ним не только ореол гонимого, но и убедительный опыт театрального строительства. За ним – будущее", – размышляет писатель на страницах журнала "Собеседник".

Напоследок Быков констатирует, что современная война – дело дорогостоящее, утомительное для восприятия и неизбежно может привести к всеобщей аннигиляции, в то время как за "войной Льда и Пламени" (писатель апеллирует к коллеге по перу Джорджу Мартину) с увлечением следит полмира.

Добавим также, 30 мая Дмитрий Быков – впервые после своего возможного отравления, которое привело к медикаментозной коме – посетит Петербург с лекцией "Зачем читать классику".