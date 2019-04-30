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16:26

МВД: 86 процентов жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

фото ЗакС политика МВД: 86 процентов жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

По данным российской полиции, подавляющее большинство проживающих на территории самопровозглашенных государств ЛНР и ДНР - 86 процентов - изъявляют желание получить российский паспорт, пишет "Интерфакс", ссылаясь на сотрудника управления по делам миграции МВД Кирилла Алзинова. 

По его словам, если в двух открывшихся пока центрах выдачи гражданства появятся систематические очереди, то на такой случай имеется возможность оперативно открыть новые учреждения подобного рода.

Первый пункт открылся в Новошахтинске Ростовской области 29 апреля, где в течение первого дня работы получили паспорт РФ 80 жителей регионов, контролируемых сепаратистами.

Указ, предоставляющий такую возможность жителям ДНР и ЛНР, президент Владимир Путин подписал 24 апреля. Вскоре между ним и новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским завязалась заочная перепалка. Зеленский заметил, что Путин поступает опрометчиво, говоря с властями Украины на "языке давления и угроз". В свою очередь российский лидер парировал этот тезис тем, что преследует исключительно гуманитарные цели и что продолжает считать русских и украинцев братскими народами.

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18:47    
А ХОХЛЯЦКИЕ  паспорта эти 86% сдадут или  предадут  ВЕЛИКОГО ПУТИНА

18:23    
Шансов Зеленскому на мир не оставили.

16:56    
Если провести аналогичный опрос в Новороссии, то процентов 70-75%(больше 10 миллионов чел.) будут тоже готовы стать гражданами России, особенно в Одессе, Николаеве, Мариуполе и тд. Святая идея собрать всех русских и пророссийских граждан Украины под красными звёздами Кремля!

16:48    
Лазейка для прохиндеев в виде оставления второго гражданства окраны должна быть устранена. У них двойное гражданство запрещено.

16:39    
То есть ТРИ с лишним МИЛЛИОНА(!!!!!!!!!!!!!!!!) этнических РУССКИХ и пророссийских граждан ДНР и ЛНР готовы стать гражданами России! Обязательно надо исполнить их светлую мечту!!! Кстати, в 2018г украинское гражданство приняли всего 129(!!!!!!!!) человек и то в основном по семейным обстоятельствам!

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