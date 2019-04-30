СМИ: Оформители "Проспекта Славы" продают панно в интернете

Внушительных размеров панно "Афганистан" (96х2 метров), которое должно украсить вестибюль строящейся станции метрополитена "Проспект Славы", продается на торговой интернет-площадке Avito.

Причиной тому, о чем пишет "Фонтанка", послужили поменявшиеся и неприемлемые для художников условия оплаты, которые предлагает ГКУ "Дирекция транспортного строительства". При этом авторы художественного произведения предупреждали чиновников еще летом 2018 года, что не смогут продолжать работы без оплаты уже выполненной их части, однако до января оплата так и не поступила.

Проблема усугубляется тем, что фактически оставшимся без денег оформителям не заплатили за их труды в рамках строительства станций "Новокрестовская" и "Беговая", и, в свою очередь, из-за этого они залезли в долги из-за миллионных финансовых претензий налоговой службы.

ГКУ требует от компании, которую представляют авторы "Афганистана", чтобы те взаимодействовали с чиновниками напрямую, без субподрядчиков и через спецсчет, однако художники противятся, объясняя это тем, что в таком случае не смогут своевременно закончить работы.

"На данный момент нам предлагают получить маленький аванс в размере 10 млн рублей, которые будут на спецсчете, что означает, что мы не сможем получить их до окончания проекта. Но мы так не справимся со своими обязательствами – у нас больше нет своих средств, привлечь кредиты тоже уже невозможно", - рассказал один из исполнителей работ Егор Быстров.

В "Метрострое" ситуацию называют патовой.

"Дирекция может провести платеж на обычный счет организации только в случае, если она является прямым поставщиком. Доказательством прямой поставки является лицензированность или сертифицированность продукта. Но в случае с таким уникальным произведением, как мозаичное панно, которое к тому же несет в себе явную художественную и авторскую ценность, это невозможно", - гласит официальный комментарий строительной организации.

После многократно откладывавшегося дедлайна "многострадальные" южные станции Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" должны открыться к 1 сентября.