Гудков в четвертый раз пытается зарегистрировать свою Партию перемен

Политик Дмитрий Гудков, позиционирующий себя как демократ, сообщил в Facebook о том, что в четвертый раз подал документы в Министерство юстиции с тем, чтобы зарегистрировать свою партию под сравнительно новым названием Партия перемен.

В своем посте Гудков апеллирует к здравому смыслу так, как он его понимает: он не видит формальных препятствий для легализации своей структуры, поскольку в документах ничего не нарушено, а сама партия уже успела провести два съезда. Тем не менее, всякий раз у чиновников находятся некие "крючки", на которые его и его сторонников подвешивают.

"Из свежего - член партии с регистрацией в Подмосковье числится в московском отделении. Казалось бы - все проверяли, когда подавали, все законно. Да и какое государству дела до того, где человеку удобно заниматься политикой, в столице или в области?", - недоуменно вопрошает лидер партии.

Он намерен бороться за регистрацию и дальше, иронично замечая, что хорошо запомнил дорогу до здания Минюста.

Раньше созданная политиком Андреем Нечаевым партия, которой ныне руководит Гудков, носила название "Гражданская инициатива".