Один из копицентров отказался распечатывать пародийные плакаты с Бегловым

Расположенный на Садовой улице копицентр OQ не пошел навстречу городским справедливороссам, желавшим распечатать плакаты, на которых врио губернатора Александр Беглов представлен в качестве героя сериала "Игра престолов" и держит в руках лопаты. Об отказе сообщила в в Facebook пресс-секретарь партийной ячейки Анна Калабина.

"На вопрос, как именно это изображение оскорбляет общественные и политические организации РФ, а также унижает честь и достоинство государственных и политических деятелей, сотрудник ответить не смог", - привела она характерную деталь.

Тематические плакаты были приурочены к Первомаю - ко дню, когда центр города заполнят колонны марширующих с флагами различных политических движений.

Любопытно, что в тот же день 30 апреля активисты Российского социалистического движения обклеили вагоны метрополитена плакатами, посвященными Беглову, но несколько иного содержания. Одной из самых ярких и запоминающихся надписей на них стала: "Долой БЕзГоЛоВЫХ!".

Фотография: Facebook Анны Калабиной

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