Активист "мусорных" протестов в Архангельске стал фигурантом уголовного дела

За неоднократное нарушение "митинговых" статей КоАП в отношении архангелогородца Андрея Боровикова, протестующего против строительства мусорного полигона возле станции Шиес, возбудили уголовное дело, передает местный информационный портал 29.ru со ссылкой на слова самого активиста.

"Меня задерживают как минимум на сутки, даже на двое, а там видно будет. Только привезли, сейчас решаются бумажные дела", - сообщил он.

Примененная к нему уголовная статья имеет номер 212 часть 1, и по ней Боровикову грозит в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до пяти лет. В самом "легком" варианте активисту каким-либо образом придется выплатить от 600 тысяч до 1 млн рублей штрафа.

Издание отмечает, что в Архангельской области уголовное дело по такой статье возбуждается впервые в истории.

За участие в предыдущих акциях Боровиков либо не оплачивал штраф, либо медлил с оплатой.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес, возле границы с республикой Коми, между гражданами и властями Архангельской области вошла в новую фазу эскалации с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". 7 апреля в городе состоялся рекордный по численности митинг. Его организаторов и участников и по сей день точечно ловят правоохранители.