Первомай-2019: Кто, где, когда

Единороссы отправятся к Зимнему дворцу, коммунисты – к Исаакиевскому собору, а демократы – к памятнику Ленину. Это только часть политических сил, которые выйдут 1 мая в центре города. В единственный день в году, когда можно устраивать шествия по Невскому проспекту, традиционно вспоминают не только о трудовых правах и социальных гарантиях. ЗАКС.Ру разбирался, кто и с чем пойдет на Первомай-2019.

«Единая Россия» и первые лица

Шествие традиционно откроет колонна “Единой России”. Они начнут собираться в 10 утра у домов №№ 73-75 по Невскому проспекту. К этому времени главная петербургская магистраль уже будет перекрыта. По сообщению регионального УГИБДД, в 2019 году Невский проспект закроют для транспорта аж с семи часов утра.

В первых рядах пойдут члены исполкома петербургского отделения «Единой России» и секретарь отделения, спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, сообщили в партии. Обычно рядом с председателем городского парламента идет и градоначальник. В пресс-службе Смольного ЗАКС.Ру подтвердили, что участие врио губернатора Петербурга Александра Беглова «скорее всего» ожидается, но «формат уточняется».

1 мая 2018 года

«Единая Россия» пообещала вывести на Первомай представителей всех 18 районных отделений партии. Рядом с ними традиционно пойдут лояльные ей профсоюзные объединения, такие как Соцпроф и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Лидер ФНПР Михаил Шмаков заявил, что его соратники проведут Первомай под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Значение этих слов он объяснил так: общественные богатства должны честно распределяться «на основе конструктивного и результативного диалога».

Шествие единороссов и дружественных им профсоюзов закончится совместным митингом на Дворцовой площади.

Идут к Исаакию

Большое количество разнообразных по взглядам политических сил проведут шествия по Невскому проспекту с последующими митингами в разных частях Исаакиевской площади. Первыми на площадь придут члены ЛДПР. Они встречаются с 10-40 у дома № 35 по Лиговскому проспекту, а закончить свое шествие планируют в 12-20.

По словам руководителя регионального отделения партии Олега Капитанова, будут озвучены требования увеличить финансирование строительства метрополитена, остановить уплотнительную застройку, отменить ипотеку, предоставить бесплатное жилье многодетным семьям. По оценке Капитанова, в колонне ожидается до 300 человек, в том числе депутаты Законодательного собрания: он сам и Виктор Сысоев.

Следом за ЛДПР пройдет колонна КПРФ, с 10-30 собирающаяся у дома № 33 по Лиговскому проспекту. В их шествии тоже примут участие депутаты ЗакСа и Госдумы, в том числе потенциальный кандидат в губернаторы Владимир Бортко, который несколько недель с билбордов звал петербуржцев на Первомай. По словам первого секретаря петербургского горкома КПРФ Ольги Ходуновой, одним из главных лозунгов демонстрации станет требование честных муниципальных и губернаторских выборов.

Кроме того, коммунисты намерены высказаться в поддержку производственных предприятий Петербурга и припомнить «Единой России» повышение пенсионного возраста. КПРФ обещали поддержать участники «Левого фронта» и дружественных общественных организаций.

1 мая 2018 года

Также с системными коммунистами пойдут обманутые дольщики ГК «Норманн». Об участии в Первомае заявили и дольщики разорившейся компании СУ-155. Одним из их лозунгов будет «Беглов, расформируй Бездомный полк!»

Отдельной колонной отметятся представители объединения “РОТ-Фронт”, партии РКРП-КПСС и «Объединенной коммунистической партии». Их сбор начнется в 10-30 по адресу Лиговский проспект, 29. Представитель инициативной группы «Защитим Исаакиевский собор» Кристина Верман рассказала ЗАКС.Ру, что защитники Исаакия также пойдут в этой колонне и выступят на митинге коммунистов.

- Но некоторые активисты из идейных соображений идут с «Яблоком» и объединенной оппозицией, - отметила Верман.

«Монстрация», феминистки, зоозащитники

У дома № 27 по Лиговскому проспекту в 10-30 встречаются участники независимых профсоюзов и несистемных левых. В этой колонне, в частности, пойдут представители РСД, «Ревальтернативы», «Левого блока» и феминисток из группы Left-Fem, на днях заявивших о переименовании в An-Fem. Участники этого шествия пообещали поднять темы политических репрессий, пыток и борьбы власти с «нежелательными организациями». Социалисты из РСД также намерены потребовать от власти честные выборы.

В той же колонне, но отдельным блоком пойдет «Партия мертвых». Этот арт-проект попал в центр внимания на прошлом Первомае. Полицейские решили, что коллаж с портретом Путина в руках загримированной под покойника активистки выглядит подозрительно, и на всякий случай задержали девушку. Позже суд постановил активистку оштрафовать, а коллаж с президентом уничтожить.

Рядом с «мертвыми» пройдут участники «Монстрации», первомайского хэппенинга, придуманного новосибирским художником Артемом Лоскутовым. В Петербурге акцию проведет молодежное движение «Весна».

«Другая Россия» свою демонстрацию организует под лозунгами «За раскулачивание олигархов», «За права для молодежи», «За нацию и свободу». Другороссы встречаются в 10-30 у дома № 25 по Лиговскому проспекту.

В то же время, но у 19-го дома пройдет сбор «Марша за права животных». Зоозащитники выступят против вивисекции, в поддержку уголовного наказания для живодеров, за запрет замуровывания кошек в подвалах, против эксплуатации животных в цирках и за запрет весенней и вольерной охоты.

К Ленину за выборы

Еще три шествия пройдут одно за другим по ранее неизведанному на Первомаях маршруту от Лиговского проспекта до площади Ленина. В них примут участие, преимущественно, представители демократической оппозиции.

Смольный даже согласовал им общий полуторачасовой митинг на площади у Финляндского вокзала. Но, как сообщила ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина, заявители сами от него отказались, посчитав, что шествия через Лиговский, Невский и Литейный проспекты достаточно.

Шишкина вошла в число организаторов общедемократического марша за честные выборы, наряду с депутатами ЗакСа Надеждой Тихоновой и Максимом Резником, руководителем петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александром Шуршевым, лидером петербургского отделения Партии роста Павлом Швецом и координатором «Объединенных демократов» Андреем Пивоваровым. Согласно утвержденной в Смольном заявке, в этом шествии примет участие до 10 тысяч человек. Они пойдут несколькими колоннами.

По словам Пивоварова, «Объединенные демократы» пойдут под лозунгом «Петербург против «Единой России».

- На оргкомитете его поддержали штаб Навального, и Максим Резник с коллегами, - отметил Пивоваров.

О формировании собственной колонны в рамках общего шествия заявили также члены Либертарианской партии и движения «Агит Россия». Либертарианцы не стали оригинальничать и подготовили баннер «Люстрации близко».

Участники общедемократического марша пойдут от домов №№ 13-15 по Лиговскому проспекту. Сбор начнется в 11-00. В то же время, но у пятого дома начнет формироваться колонна партии «Яблоко». «Яблочники» подавали собственную заявку на первомайское шествие под лозунгом «Свободному Петербургу честные выборы».

Наконец, тем же маршрутом пойдет «Зеленая коалиция». Ее координатору Красимиру Врански, пожелавшему участвовать в губернаторской гонке, тема честных выборов тоже близка. Однако 1 мая он решил сосредоточиться на эко-проблематике. В рамках марша «зеленых» будут подняты вопросы создания и сохранения зеленых зон, благоустройства общественных пространств. Коалиция объединит инициативные группы градозащитников и экоактивистов, а также противников идеи строительства мусоросжигательных заводов.

Отдельно ото всех

Снова не будут организовывать свою первомайскую колонну «Коммунисты России». Вместо этого они решили провести «маевку» в Некрасовском саду в 12-00. Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович отметил, что некоторые его товарищи все же выйдут на Невский проспект, но приоритет будет отдан собственному мероприятию.

Активисты Национально-освободительного движения, судя по сообщению в группе «Штаб ПитерНОД», намерены 1 мая провести на улице Малой Конюшенной митинг длиной в девять часов: с 11-00 до 20-00. В рамках этой акции они расскажут прохожим, что Россия 26 лет находится в оккупации, из них «17 лет в обороне вместе с Путиным».

В 2019 году не планируется отдельной ЛГБТ-колонны. Как объяснил ЗАКС.Ру активист Юрий Гавриков, изначально планировалось присоединиться к общедемократическому маршу, но в Смольном потребовали от демократов, чтобы не было радужных флагов.

- ЛГБТ-активисты будут идти в индивидуальном порядке там, где посчитают необходимым. Единой колонны, которая бы всех объединяла, насколько мне известно, не планируется, - отметил Гавриков.

Напомним, 1 мая 2018 года полицейских задержали трех активистов за демонстрацию радужных флагов. Однако позже суд не нашел состава нарушения в демонстрации символики.

Сергей Еремеев

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