Сотрудники суда осмотрели Русский музей в рамках "дела о реконструкции"

Представители Куйбышевского районного суда, рассматривая претензии общественников к скандальной реконструкции зданий Русского музея, выехали на территорию культурного объекта, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов.

Сотрудники суда изучили фонды, мастерские и кладовые. Таким образом, судебное заседание получило характер выездного.

Суть иска заключается в том, что Ирина Шалина, Надежда Пивоварова и Михаил Золотоносов требуют признать разрешение на реконструкцию внутренних дворов Михайловского дворца, выданное КГИОП в 2017-м году, незаконным.

В феврале в СМИ и социальных сетях распространились сведения о якобы имевших место протечках в зданиях, принадлежащих музею, после чего депутаты ЗакСа и гражданские активисты забили тревогу, опасаясь за судьбу экспонатов.

Фотография: объединенная пресс-служба судов Петербурга

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