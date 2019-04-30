Лимонов хочет лишить украинцев и французов права избирать президента

Политик радикальных взглядов, основатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов выразил в своем блоге разочарование в здравомыслии украинского народа, массово проголосовавшего, по его мнению, за неудачного и неподходящего президента - шоумена Владимира Зеленского.

"А я не уважаю выбор украинского народа. Вместо военного злочинца Порошенко выбрали среднего звена демагога. Народ Украины показал себя торопливым и неумным", - по обыкновению категорично рассудил литератор.

Примерно такое же пренебрежительное отношение он распространил и на избранного французами в 2017 году Эммануэля Макрона.

"Международного живоглота какого-то избрали. Народы всё чаще ошибаются, надо отнять у них право избирать глав государств. Как-то иначе должен происходить отбор в главы, а, может, одного главы и не должно быть", - раскритиковал он французские общественно-политические настроения.

Зеленский победил во втором туре 21 апреля, разгромив оппонента Петра Порошенко с показателем 72 с лишним процентов голосов. Российские официальные лица откровенно не спешили поздравлять его с победой, в отличие от лидеров стран Западной Европы и Северной Америки. Оперативнее всех оказался патриарх РПЦ Кирилл, чья организация формально отделена от государства.