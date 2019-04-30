Коллекторы продолжили атаковать семью Сухенко - уже в лице жены чиновника

Сюжет с дистанционным преследованием главы комитета по культуре Константина Сухенко коллекторами, "выбивающими" из него чужой денежный долг, получил свое продолжение, о чем пишет "Фонтанка".

По всей вероятности, освещение проблемы в прессе не осталось без их внимания, и коллекторы изменили тон, в котором проводят с чиновником навязчивые телефонные разговоры. Однако, более тактичная манера, на сей раз ими избранная, продлилась недолго, и они сделали объектом назойливого внимания уже телефонный номер жены Сухенко и ее лично. Грубые манеры, по словам члена городского правительства, к шантажистам вернулись.

Ранее чиновник был недоволен стилем общения, который позволяли себе люди, желавшие вернуть деньги, одолженные одной из преподавательниц музыки в конторе микрозаймов. 15 тысяч рублей долга, которые женщина отдавала постепенно, за несколько недель превратились в 90 тысяч, и долг был передан в ведение коллекторской структуры. Сухенко раздумывал о том, чтобы обратиться в прокуратуру в случае, если агрессивный шантаж продолжится, и отговорил женщину что-либо кому-либо возвращать, найдя ультимативные требования некорректными с юридической точки зрения.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.