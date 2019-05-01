Петербургских активистов задерживают перед первомайским шествием

Сторонников "Открытой России", движения "Весна" и активисток феминистических взглядов задержали 1 мая в Петербурге по неизвестным причинам, не позволив им поучаствовать в традиционном шествии на Невском проспекте.

Как сообщают в Telegram-канале "Помощь задержанным", активистку "Открытой России" Светлану Уткину полиция настигла у подъезда ее дома, а у своего общежития был задержан Роман Самойлов. Также были задержаны Павел Чупрунов из "Открытой России" и координатор петербургского отделения движения "Весна" Валентин Хорошенин.

Кроме того, сообщается о задержании шестерых феминисток, направлявшихся на Первомай. По данным канала "Помощь задержанным", девушки были задержаны у пространства "Ребра Евы".