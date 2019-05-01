Ко Дню Победы Беглов вручил ключи от квартир 30 ветеранам

Врио губернатора Александр Беглов в преддверии Дня Победы объявил о вручении документов на новые квартиры с развитой инфраструктурой 30 пожилым людям, сообщает пресс-служба городского правительства. 22 квартиры отошло блокадникам, 6 - узникам фашистских лагерей и 2 - участникам Великой Отечественной войны.

"Среди вас есть те, кто не подпадает под действие президентского Указа. Я имею в виду малолетних узников фашистских концлагерей и гетто. Город решил взять на себя заботу о них, решив их жилищные проблемы", - торжественно произнес Беглов.

По его словам, до конца 2019 года город предусмотрел выделение дополнительных 300 млн рублей на то, чтобы обеспечить жильем еще 68 узников немецких концлагерей. В каждом случае, подчеркнул он, речь идет о таких городских локациях, в которых можно получить все необходимые для повседневной жизни услуги в шаговой доступности.

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