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11:01

Беглов начал первомайское шествие вместе со спикером ЗакСа

фото ЗакС политика Беглов начал первомайское шествие вместе со спикером ЗакСа

На Невском проспекте началось шествие “Единой России” и дружественных ей профсоюзов. Во главе колонны идет врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Рядом с ним - спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В той же колонне идут глава Горизбиркома Виктор Миненко, депутаты Госдумы и ЗакСа. Многие, включая Макарова, в шарфах “Единой России”.

Беглов символику партии, в которой состоит с 2003 года, не надел.

Единороссы пройдут по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где примут участие в митинге-концерте.

Позже по главной городской магистрали пройдут колонны ЛДПР, КПРФ, независимых профсоюзов, несистемных левых и других политических и общественных объединений. Свои митинги они проведут на Исаакиевской площади.

Марш демократической оппозиции за честные губернаторские и муниципальные выборы пройдет от БКЗ “Октябрьский” до площади Ленина. Тем же маршрутом пойдет “Зеленая коалиция”.

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Впервые участникам первомайского шествия пришлось столкнуться с усиленными мерами безопасности. Желающих присоединиться к той или иной колонне просят пройти через рамки металлоискателей и сдать на входе алкогольные напитки.

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Незадолго до начала шествия стало известно, что планирующих присоединиться к оппозиционным колоннам активистов задержали по неизвестным причинам



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