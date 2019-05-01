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11:36

Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

фото ЗакС политика Росгвардия мешает движению демократической колонны на Первомае

Колонна объединенной оппозиции Петербурга пока не начала шествие по Невскому проспекту, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Путь демократам преградили сотрудники Росгвардии. По словам правоохранителей, участники колонны пока не могут начать движение и должны ждать молча.

Общедемократическая колонна собирается под лозунгами "Свободному Петербургу - свободные выборы", а также "Петербург против "Единой России". По словам организаторов, плакат с надписью "Петербург без Беглова и "Единой России" у них отобрали сотрудники полиции.

Собравшиеся на Лиговском проспекте участники скандируют "Мы здесь власть", "Пропускай", "Мы хотим идти". Требованиями Росгвардии быть потише возмущен депутат Законодательного собрания и один из организаторов этой колонны Максим Резник

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В числе организаторов общедемократического марша за честные выборы - депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Максим Резник, руководитель петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александр Шуршев, лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец, глава "Справедливой России" Марина Шишкина и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. Согласно утвержденной в Смольном заявке, в этом шествии примет участие до 10 тысяч человек. 

Перед началом первомайского шествия у своих домов были задержаны несколько активистов, планировавших участвовать в движении общедемократической колонны: Светлана Уткина, Павел Чупрунов, Валентин Хорошенин. 

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12:17   rust  
Где они тут росгвардию увидели? Тут одна сплошная полиция везде

12:08    
А где главный паскудный жидяра кролик ?

12:06    
Этих прозападных экстремистов надо как можно быстрее отправить на лесоповал помочь России с древесиной!

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