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12:02

Активиста демократической колонны задержали за плакат про сказочного президента

фото ЗакС политика Активиста демократической колонны задержали за плакат про сказочного президента

Одного из участников общедемократической колонны в рамках традиционного первомайского шествия задержали за плакат с изображением лица, похожего на президента Владимира Путина, и надписью "Сказочный президент".

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, молодого человека вывели из колонны и задержали. Также сообщается, что был задержан активист с барабаном, скандировавший лозунги. 

Росгвардия по-прежнему не позволяют начаться шествию объединенных оппозиционных сил. Силовики заявили, что согласованно было шествие, а происходящее им больше напоминает митинг. Митинг на площади Восстания, в свою очередь, согласован не был, а значит, оппозиционеров могут ждать задержания. 

Участники общедемократической колонны скандируют: "Нас не напугать", "Это наш город".

Напомним, 24 апреля стало известно о первом случае наказания россиянина за неуважение к власти. Житель Новгородской области сделал в соцсети "ВКонтакте" запись со словами "Путин - сказочный (нецензурно)". Судебное решение вызвало широкий резонанс и вдохновило пользователей интернета на публикацию множества постов, в которых обыгрывался эпитет "сказочный". 

 

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12:37    
Хочется сказать этим "общедемократическим" гнидам - это не ваш город ! Это мой город, город-герой Ленинград, в котором нет места продажным пятиколонника, баламутам и просто бездельникам. Не для вас лежат на Пискарёвке сотни тысяч, чтобы вы ползали, как вши, по городу и изгалялись над всем и вся. Недовольны-идите на выборы. А сегодня праздник весны и труда, паршивцы.

12:22   Игорь  
Праздник красит красным цветом
Небо, улицы, дома.
Нет давно страны Советов,
Все свободные весьма.
Всюду видно транспаранты,
Как в иные времена,
Есть другие варианты, -
Поменялась ведь страна.
Видно лозунг: Мир. Труд. Май,
Этот в ад, а этот – в рай.
Рядом лозунг: Мир. Май. Труд,
Банду Ельцина – под суд.
Видно сзади: Май, Труд, Мир,
Террористов всех в сортир.
В современном все тут стиле,
Всем теперь уж угодили.

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