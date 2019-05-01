Активиста демократической колонны задержали за плакат про сказочного президента

Одного из участников общедемократической колонны в рамках традиционного первомайского шествия задержали за плакат с изображением лица, похожего на президента Владимира Путина, и надписью "Сказочный президент".

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, молодого человека вывели из колонны и задержали. Также сообщается, что был задержан активист с барабаном, скандировавший лозунги.

Росгвардия по-прежнему не позволяют начаться шествию объединенных оппозиционных сил. Силовики заявили, что согласованно было шествие, а происходящее им больше напоминает митинг. Митинг на площади Восстания, в свою очередь, согласован не был, а значит, оппозиционеров могут ждать задержания.

Участники общедемократической колонны скандируют: "Нас не напугать", "Это наш город".

Напомним, 24 апреля стало известно о первом случае наказания россиянина за неуважение к власти. Житель Новгородской области сделал в соцсети "ВКонтакте" запись со словами "Путин - сказочный (нецензурно)". Судебное решение вызвало широкий резонанс и вдохновило пользователей интернета на публикацию множества постов, в которых обыгрывался эпитет "сказочный".