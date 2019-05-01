Барабанщицы в миниюбках и депутат Бортко возглавили шествие КПРФ Первомайскую колонну КПРФ в Петербурге возглавил депутат Госдумы, режиссер Владимио Бортко, планирующий участвовать в губернаторских выборах. В одной руке он несет красный флаг, в другой - мегафон, в который время от времени кричит лозунги, в том числе за бесплатную медицину.



Позади Бортко идут депутаты-коммунисты ЗакСа и Госдумы. Впереди - барабанщицы в миниюбках и пионерских галстуках. Рядом с барабанщицами люди несут флаги с портретами Ленина и Сталина. В колонне КПРФ около 300 человек, среди них много молодежи. Представители комсомола скандируют "Губернатора Беглова в отставку" и "Бортко!". Также они требуют освободить политзаключенных.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



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