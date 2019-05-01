В Москве проходит одиночный пикет в поддержку фигурантки дела "Нового величия"

В день первомайских шествий и митингов по всей России, имеющих различную смысловую нагрузку, в Москве вышла женщина с одиночным пикетом в поддержку 19-летней Анны Павликовой, которая проходит по уголовному делу так называемой экстремистской группировки "Новое величие".

Сотрудники полиции, судя по трансляции YouTube-канала Sotavision, время от времени окружают ее в кольцо и заинтересованно фотографируют, используя смартфоны.

Тем временем, по данным "ОВД-Инфо", в ходе первомайских уличных акций в Петербурге задержали уже больше десятка человек. Среди них - фотокорреспондент Георгий Марков, задержанию которого предшествовала перепалка с полицейскими.

Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова в начале апреля известила, что Павел Ребровский, на днях получивший 2,5 года колонии, может оговаривать девушку в рамках сделки со следствием. Десять молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества. Поначалу Павликову держали в СИЗО, где у нее обострились множественные проблемы со здоровьем. Сейчас она находится под домашним арестом.

Фотография: скриншот с канала Sotavision

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