ОВД-Инфо: В ходе первомайских акций в России задержано не менее 43 человек

Всероссийские уличные акции, приуроченные к Первомаю, многие из которых являются протестными, обернулись, по последним данным, задержаниями 43 человек. Об этом пишет "профильный" ресурс "ОВД-Инфо" на своей главной странице.

"Лидирует" пока Петербург с 21 задержанным, среди которых числятся как минимум два журналиста, освещавших Первомай.

По всей остальной стране в абсолютных цифрах сильнее всего досталось жителям Петропавловска-Камчатского - во-многом из-за разности часовых поясов с европейской Россией, где выступления еще не закончились. В дальневосточном городе задержали 11 активистов.

6 человек попали в руки полиции в Томске и 5 - в Курске.