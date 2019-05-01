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Новости

13:11

На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

фото ЗакС политика На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника

В ходе первомайского согласованного шествия Росгвардия задержала депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника. Причины задержания с применением грубой силы неясны. 

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, Резник шел сбоку колонны и на момент задержания не выкрикивал никаких слоганов. Не было у него при себе и плаката. Резник был одним из организаторов общедемократического марша в рамках традиционной первомайской демонстрации.

Участники колонны оппозиции отказываются продолжать движение по Невскому без Резника. Силовики окружают их в кольцо. Росгвардия и раньше предупреждала их, что, если они не будут идти дальше, их действия будут расценены как несогласованный митинг на согласованном шествии. 

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Колонну объединенной оппозиции долгое время не допускали до движения по Невскому проспекту, у активистов отбирали плакаты с упоминанием фамилии врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Когда шествие все же началось, были задержаны несколько участников, в том числе координатор штаба Алексея Навального Денис Михайлов и двое журналистов (Георгий Марков, Олег Насонов). Маркову, как сообщают в соцсетях, требуется медицинская помощь. Нескольких петербуржцев, планировавших выйти вместе с демократами на Невский проспект, задержали еще на выходе из дома.

Напомним, шествие объединеной оппозиции было согласовано городской администрацией. В числе организаторов общедемократического марша за честные выборы депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Максим Резник, руководитель петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александр Шуршев, лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец, глава "Справедливой России" Марина Шишкина и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

По данным "ОВД-Инфо", Петербург лидерует по числу задержаний на Первомае-2019 - более двух десятков человек были отправлены в автозаки.



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16:38   Попка дурак  
Любое шествие мы попугаи заканчиваем дракой. Если драки нет, мы ее провоцируем. Закон джунглей. Если шествие согласовано, мы пишет нехорошие плакаты и тихо бредем рядом. Мы попугаи! Резник лучший попугай!!! Лучший. Золушка, не переживай! Сейчас с его ботинком пойдут по Невскому. Ботинок Резника. Я создаю сегодня такую партию. Мы - партия ботинка резника! Свободу попугаям! Да, а почему одни девчонки пожилые в его колонне?

16:06    
15-54 Он хоть и паскудный, но в хитрости ему не откажешь. Это у него национальное.

15:54    
Где скрывался Вишневский? Почему не был задержан Вишневский? Во всем виноват Вишневский?

15:41   Золушка настоящая  
Попугай - заткнись! Я протестую против присвоения Резником моего имени. Резник - Золушка! Это каким силовикам такое в голову пришло! Фу!

15:37   Попка  
Конечно, позор! Присосались! Попугаям развернуться не дают! Позор! Позор! Позор! Вернуть ботинок! Силовики - сатрапы попугаев!

15:01    
Беспредел!
Позор силовикам, действующим против народа по указке прорворовавшихся чиновников, присосавшихся к бюджету!

14:41   Попка дурак  
Ботинок потерял и без трусов из автозака вышел! Какой первомай без попугаев! Свободу попугаю резнику!

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