Московские социалисты митингуют с экономическими требованиями

На Первомае в Москве представители левых сил и профсоюзов проводят демонстрацию, акцентируя внимание на низкой почасовой оплате труда в стране.

Самые распространенные плакаты в их толпе, показанные YouTube-каналом Sotavision, гласят три вещи: "300 рублей в час - минималка!", "Умер - штраф" и "Мир без буржуев". Многие стоят с красными флагами, имитирующими советскую стилистику (кулаки и молотки).

Одна из самых разговорчивых участниц акции объяснила, чего хотят ее соратники.

"Мы хотим политической осознанности для того, чтобы всем солидаризироваться и не ждать, когда кто-то другой будет защищать наши права", - сказала девушка, добавив, что и столичный, и федеральный бюджет способен "потянуть" столь незначительную нагрузку.

Тем временем, на первомайских шествиях в Петербурге задержали уже более двух десятков человек.