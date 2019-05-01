На Невском проспекте открыли движение автотранспорта, хотя шествие еще не закончилось

Участников колонны объединенной оппозиции полиция и Росгвардия оттеснила с проезжей части на тротуар, объяснив это тем, что пора открывать движение по магистрали для транспорта.

Марш за свободные выборы начался с 40-минутной задержкой, потому что Росгвардия не пускала участников на Невский. Смловики проводили задержания, отбирали неугодные плакаты. Когда движение колонны все же началось, задержания продолжились. В автозаки с применением грубой силы увели более десятка человек. В числе задержанных оказались журналисты (одному из требуется медицинская помощь), глава штаба Алексея Навального Денис Михайлов и депутат Законодательного собрания Максим Резник. Позже Резника отпустили.

Примерно в 13-15 Росгвардия разбила колонну демократов на несколько частей и окружила активистов в кольцо. Заблокированными оказались, в частности, представители "Яблока", "Объединенных перевозчиков России" и другие. Позже всех оттеснили с проезжей части и открыли движение для общественного транспорта. По плану Невский проспект должен был быть перекрыт до 14-00, как сообщали 30 апреля в Смольном. На пешеходной части Невского продолжили задерживать людей с плакатами.

В то же время мирно проходит собрание на Исаакиевской площади. Полицейские вежливо около семи раз предупредили представителей ЛГБТ-сообщества, что их митинг не согласован и попросили их разойтись. Во время прохода первых частей демонстантов от Невского до Исаакиевской звучали слоганы против пыток, за проведение честных выборов и против врио губернатора Александра Беглова. Однако в этой части шествия задержаний не проводилось, как передает корреспондент ЗАКС.Ру.

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