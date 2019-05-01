Альбац объяснила, почему много лет продолжает поддерживать Навального

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац объяснила причины, по которым последовательно "топит" за политика Алексея Навального уже второй десяток лет. Свою позицию она обосновывает не фактором личной симпатии и дружбы, а тем, что Навальный, в ее представлении, самый эффективный российский политик, поскольку во всем прет напролом и чаще всего добивается своего - "его остановить нельзя". Последний такой пример - новейшие успехи в Европейском суде по правам человека, который обязал Россию выплатить штрафы задержанным на акциях Навального двухлетней давности.

"Самое важное, что здесь, в стране он доказывает и своим сторонникам и своим оппонентам, что если он решит чего-то добиться, он этого добивается. Если он обещает, что он тех, кто его поддерживает, защитит, он их защитит. Сколько было обвинений Навального в том, что вот он выводит пацанов, молодых людей, их арестовывают, они оказываются там… сколько я слышала этой болтовни, - рассудила журналистка в радиоэфире.

По мнению Альбац, Навальному уже нечего и некому доказывать, поскольку, по ее наблюдениям, о нем очень часто пишет западная пресса и пишет не иначе как о безальтернативном лидере российского оппозиционного движения и главном политическом противнике президента Владимира Путина.