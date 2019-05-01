На первомайском шествии в Петербурге задержан Андрей Пивоваров

В ходе массовых задержаний участников общедемократической колонны на Невском проспекте в автозак попал экс-глава "Открытой России", координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров и координатор муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

Пивоваров о своем задержании сообщил в Twitter. Ранее в автозак отправился глава штаба Навального Денис Михайлов, двое журналистов и еще около 20-30 человек. Росгвардия пыталась задержать и депутата Законодательного собрания Максима Резника, но позже его отпустили с извинениями.

Напомним, шествие объединеной оппозиции было согласовано городской администрацией. В числе организаторов общедемократического марша за честные выборы депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Максим Резник, руководитель петербургского предвыборного штаба сторонников Алексея Навального Александр Шуршев, лидер петербургского отделения Партии роста Павел Швец, глава "Справедливой России" Марина Шишкина и координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров.

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