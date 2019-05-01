Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:06

На митинге у Исаакиевского собора высказались в защиту музея

фото ЗакС политика На митинге у Исаакиевского собора высказались в защиту музея

Участники инициативной группы “Сохраним Исаакиевский собор” 1 мая выступили на митинге объединения "РОТ-Фронт" на Исаакиевской площади, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Они заявили, что РПЦ не оставляет надежды получить в собственность музей. Активистка Кристина Верман отметила, что церковные служащие оказывают давление на руководство Исаакия.

- Туристы уходят с экскурсий, потому что попы громко читают псалмы и не слышно, как работает экскурсовод, - заявила Верман.

1ac09bd2-70fa-47f5-90d5-b42955db930f.jpg (405 KB)

На Исаакиевской площади прошли два митинга коммунистов: КПРФ и представителей "РОТ-Фронт". Ранее здесь митинговали представители ЛДПР. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первоамае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:42 Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд

16:28 Альбац объяснила, почему много лет продолжает поддерживать Навального

15:41 Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу   1

15:35 Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае   3

15:20 Одной из участниц Первомая при задержании сломали руку   1

14:53 Гудков: На Первомай в Питере власть развернулась на полную катушку   3

14:18 Полиция припугнула активистку "Открытой России" двумя ночами в отделе

14:06 На митинге у Исаакиевского собора высказались в защиту музея

13:59 На первомайском шествии в Петербурге задержан Андрей Пивоваров   5

13:48 Замначальника ГУ МВД по Ленобласти принес Резнику извинения за задержание

13:27 На Невском проспекте открыли движение автотранспорта, хотя шествие еще не закончилось

13:23 Московские социалисты митингуют с экономическими требованиями

13:11 На первомайском шествии задержали депутата ЗакСа Максима Резника   7

13:03 ОВД-Инфо: В ходе первомайских акций в России задержано не менее 43 человек

12:47 На первомайском шествии в Петербурге выступили против пыток

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.