Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

1 мая, 18:00

Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области

фото ЗакС политика Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области

Оперируя последней информацией из открытых источников, политолог Екатерина Шульман оценила ситуацию с протестами против завоза подмосковного мусора в Архангельскую область как "двусмысленную", имея в виду то, что местные власти загнали себя в тупик и побаиваются дальнейших непопулярных действий. Ученый заметила, что после того, как губернатор области Игорь Орлов назвал демонстрантов "шелупонью" и не нашел у них понимания, поселковые и муниципальные власти попросту не могут себе позволить продолжать его поведенческую линию и вынуждены хотя бы на словах с гражданами как-то считаться.

"Протестующие к ним чрезвычайно близко, поэтому им труднее спрятаться в столице субъекта Федерации, как это может сделать губернатор. Поэтому, например, администрация поселка Урдома просит уже построенные конструкции в рамках возвещения этого технопарка снести, потому что это самострой. Администрация этого поселка будет опротестовывать решение о возведении этого технопарка", - аргументировала свою позицию доцент РАНХиГС в эфире авторской радиопрограммы.

Кроме того, сменил стиль ведения диалога с обществом, по ее наблюдениям, и сам Орлов, публично ссылавшийся на то обстоятельство, что еще ничего окончательно не решено ввиду отсутствия неких экспертиз.

"Дело в том, что заинтересованные группы посмотрят на ситуацию и подумают, что себе дороже делать это именно тут", - представила Шульман свой оптимистический прогноз.

Борьба со строительством мусорного полигона у станции Шиес стала ожесточенной с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". 7 апреля в городе состоялся рекордный по численности митинг. Его организаторов и участников, не желающих прекращать свою активность, и по сей день точечно ловят правоохранители. Возле станции постоянно дежурят пытающиеся помешать строительству протестующие, которых раз за разом задерживают.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


1 мая, 20:26   Belov   mikhailkabanov1992710d27@mail.ru
Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- https://take.im/WsCX6

1 мая, 18:14    
Мусор-это мировая проблема и никто не нашёл оптимальных решений! Свалки-плохо, мусорозжигательные завода-дым,гарь-экология тоже плохо и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
1 мая, 22:30 Шишлов о срыве Первомая: Такие действия перед выборами вызывают вопросы о желании власти уважать мнение жителей

1 мая, 21:40 Демократы не прошли   3

1 мая, 21:18 Задержанных на Первомае в Петербурге везут в суд

1 мая, 20:26 Депутат Романов хочет обратиться к Чайке и Колокольцеву из-за Первомая в Петербурге   1

1 мая, 19:28 Некоторых задержанных отпускают из полиции с протоколами по ч.5 ст. 20.2 КоАП

1 мая, 18:46 Первомай почти для всех

1 мая, 18:15 Петербургский Первомай - 2019 - фото   1

1 мая, 18:00 Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области   2

1 мая, 17:37 Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом   12

1 мая, 17:17 В риторике Лукашенко Лимонов услышал голос "нахлебника и паразита"   1

1 мая, 16:42 Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд   9

1 мая, 16:28 Альбац объяснила, почему много лет продолжает поддерживать Навального   6

1 мая, 15:41 Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу   2

1 мая, 15:35 Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае   6

1 мая, 15:20 Одной из участниц Первомая при задержании сломали руку   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.