Одной из участниц Первомая при задержании сломали руку

В 70-й отдел полиции в Петербурге доставили часть задержанных на первомайском шествии на Невском проспекте. Среди них Наталья Баринова, у которой сильно травмирована рука.

Травму девушка получила при задержании. Как писала "Группа помощи задержанным", жалобы на сильную боль Баринова озвучила еще в автозаке. В отделе полиции девушке оказали помощь врачи скорой. Позже ее увезли в Александровскую больницу.

Сотрудники полиции применяли грубую силу при попытке схватить участников санкционированного властями города шествия. Не защитил от применения насилия и депутатский статус одного из участников: депутата ЗакСа Максима Резника при задержании повалили на землю. Позже ему принесли извинения и отпустили.

По данным "ОВД-Инфо" на согласованном властями мирном шествии в Петербурге было задержано 66 человек. Северная столица абсолютный лидер по отправленным в автозаки участникам демонстрации. На втором месте с 16 задержанными Петропавловск-Камчатский.

По данным депутата ЗакСа Бориса Вишневского и "Группы помощи задержанным", в 28-м отделе наодятся 11 задержанных, в 30-м - 7 человек, в 70-м - трое, в 53-м - шестеро. Как сообщил ЗАКС.Ру один из задержанных Виталий Беспалов, его задержали уже после разгона митинга на пешеходной части Невского проспекта. У него в руках еще оставался плакат. Вместе с ним в автозак попал Арсений Глазков, который держал флаг "Яблока". Оба они доставленны в 52-й отдел полиции.

Часть задержанных все еще не доставлена в отделы. Так, например, еще не выпустили из автозака одного из лидеров "Открытой России" Андрея Пивоварова.

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