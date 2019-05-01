Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае

Депутат ЗакСа Максим Резник вскоре после того, как его отпустили полицейские, сказал в эфире "Эха Петербурга" о том, что главное - это не его грубое задержание на первомайском шествии и последовавшее за ним освобождение с извинениями, а то, что десятки его идеологических сторонников, включая помощников, возят по городу в полицейских автобусах.

"Они судорожно придумывают, что бы предъявить задержанным, и перезваниваются на этот счет с Москвой", - охарактеризовал депутат ситуацию так, как она ему видится.

По его словам, случившееся является закономерным следствием того "беспредела", который врио губернатора Александр Беглов со своей "дремучей лихостью" установил в Петербурге.

На протестном первомайском шествии демократов в центре Петербурга были задержаны свыше трех десятков человек, среди которых - журналисты. Одной из женщин сломали руку. По ошибке задержали и Резника, применив грубую силу.

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