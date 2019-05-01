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Новости

15:35

Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае

фото ЗакС политика Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае

Депутат ЗакСа Максим Резник вскоре после того, как его отпустили полицейские, сказал в эфире "Эха Петербурга" о том, что главное - это не его грубое задержание на первомайском шествии и последовавшее за ним освобождение с извинениями, а то, что десятки его идеологических сторонников, включая помощников, возят по городу в полицейских автобусах.

"Они судорожно придумывают, что бы предъявить задержанным, и перезваниваются на этот счет с Москвой", - охарактеризовал депутат ситуацию так, как она ему видится.

По его словам, случившееся является закономерным следствием того "беспредела", который врио губернатора Александр Беглов со своей "дремучей лихостью" установил в Петербурге.

На протестном первомайском шествии демократов в центре Петербурга были задержаны свыше трех десятков человек, среди которых - журналисты. Одной из женщин сломали руку. По ошибке задержали и Резника, применив грубую силу.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:43   Коля Резник  
Ну вот для этого и висел на руках узурпаторов, чтобы на Эхо побежать. Какой первомай без провокации Резника.  Ботинок пусть отдадут! Пусть заяву пишет. Золушка - не канючь.

16:41   Золушка  
Партия Ботинка Резника! Я - против! Провокатор несчастный. Пошла Шарлю писать. Ну и Андресену заодно.

16:24    
Провокационные действия гадёнышей говорит только о мягкотелости правоохранителей. Этой дряни полно и в Москве, но там их держат как надо, а у нас новый губер и новый милиционер почему-то миндальничают. Жестоко надо с этой дрянью, по-демократически, особенно с провокаторами-депутатами.

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