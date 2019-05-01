Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу

Из отделов полиции Петербурга увезли на скорой в медучреждения троих задержанных на мирном согласованном первомайском шествии.

Как писал MR7, фотокорреспондент Георгий Марков был задержан, когда заступился за женщину, которую силовики сбили с ног. По его словам его сильно ударили по голове. Он пытался вызвать себе скорую, пока находился в автозаке, но медработники отказались приезжать. По их словам, они могут оказать ему помощь только в отделе полиции. Маркова задержали около полудня. Как пишет "Группа помощи задержанным", скорая увезла журналиста из отдела около 15-30.

Наталья Баринова была доставлена из отдела в Александровскую больницу с переломом руки, который получила при задержании.

Также в больницу направлен Василий Буйнов, жаловавшийся, что силовики травмировали ему руку.

Всего в Петербурге было задержано, по данным "ОВД -Инфо", 66 человек.