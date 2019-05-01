Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале сообщил, что всех доставленных с первомайского шествия задержанных могут сегодня же отвезти в суд.

По словам Вишневского, об этом ему рассказал начальник 24 отдела полиции полковник Евгений Иванов. Задержанных отказываются отпустить под обязательство о явке.

- Оказывается, председатель Невского районного суда дал указание полиции (!), чтобы всех задержанных сегодня сразу везли в суд. <...> И судьи специально для этого сегодня вышли на работу. Выходит, они заранее планировали задержания? - задается вопросом парламентарий.

В 45 отделе полиции Невского района находятся задержанные организаторы шествия общедемократической колонны координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров и глава муниципальной кампании штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

UPD: Шестерых задержанных, которых доставили в 52 отдел полиции, могут также сразу увезти в Красногвардейский районный суд. Как рассказал ЗАКС.Ру один из этих задержанных Виталий Беспалов, сотрудники отдела не пускают к ним защитника и ведут себя по отношению к доставленным грубо.

По данным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержали 68 человек. Троих из них доставили из отделов полиции в больницу. Наталю Баринову, у которой врачи диагностировали перелом со смещением плечевого сустава, вернули обратно в 70-й отдел для составления протокола. Травму девушка получила в результате действий правоохранителей.