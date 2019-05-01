Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что полиция не нарушала прав граждан, испульзуя силовые методы задержания участников санкционированного шествия объединенной оппозиции на первомайской демонстрации.

Во время разгона демократического марша Макаров вместе с остальными представителями "Единой России" участвовал в концерте на Дворцовой площади. Однако, у спикера имеется свое представление о том, как проходил Первомай для оппозиции. Его слова приводит пресс-служба Законодательного собрания.

"Действия оппозиции во время первомайской демонстрации – признание её политической несостоятельности, это неспособность повести за собой людей, предложить внятную и чёткую программу. Поэтому все чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения", - заявил главный единоросс Петербурга.

Напомним, полиция и Росгвардия не позволила колонне объединенной оппозиции вовремя начать шествие. У участников мероприятия отбирали плакаты с критикой врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Когда же колонна все же начала движение, силовики устроили массовые задержания граждан. Трое из задержанных попали в результате действий полиции в больницу. Депутата ЗакСа Максима Резника при попытке задержания повалили на землю и порвали одежду. Позже парламентария отпустили и извинились.

Было задержано 68 человек. Среди них организаторы шествия общедемократической колонны Андрей Пивоваров и Александр Шуршев.

"Хочу отметить, что полиция действовала в полном соответствии с законом. Уверен, петербуржцы уже сделали свои выводы, кто на самом деле защищает их интересы", - закончил свою мысль Вячеслав Макаров.

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