Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

1 мая, 17:37

Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом

фото ЗакС политика Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров считает, что полиция не нарушала прав граждан, испульзуя силовые методы задержания участников санкционированного шествия объединенной оппозиции на первомайской демонстрации. 

Во время разгона демократического марша Макаров вместе с остальными представителями "Единой России" участвовал в концерте на Дворцовой площади. Однако, у спикера имеется свое представление о том, как проходил Первомай для оппозиции. Его слова приводит пресс-служба Законодательного собрания.

"Действия оппозиции во время первомайской демонстрации – признание её политической несостоятельности, это неспособность повести за собой людей, предложить внятную и чёткую программу. Поэтому все чаще для провокаций используются всенародные праздники, призванные объединять, а не разделять людей. Поступая таким образом, они сами ставят крест на дальнейшей судьбе своего движения. Нельзя заработать политические очки, испортив гражданам праздник, предлагая раскол вместо единения", - заявил главный единоросс Петербурга.

Напомним, полиция и Росгвардия не позволила колонне объединенной оппозиции вовремя начать шествие. У участников мероприятия отбирали плакаты с критикой врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Когда же колонна все же начала движение, силовики устроили массовые задержания граждан. Трое из задержанных попали в результате действий полиции в больницу. Депутата ЗакСа Максима Резника при попытке задержания повалили на землю и порвали одежду. Позже парламентария отпустили и извинились.

Было задержано 68 человек. Среди них организаторы шествия общедемократической колонны Андрей Пивоваров и Александр Шуршев

"Хочу отметить, что полиция действовала в полном соответствии с законом.  Уверен, петербуржцы уже сделали свои выводы, кто на самом деле защищает их интересы", - закончил свою мысль Вячеслав Макаров. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


1 мая, 23:31    
Кто кого защищает хорошо высказался Шишлов. А Макарову пора на пенсию, сидеть дома у телевизора, потому что, когда он открывает рот, становится очень смешно и жалко этого старого давно утратившего связь с реальностью человека.

1 мая, 23:20    
Макарова - в Европу!!!

1 мая, 21:25    
Как долго Макаров будет покрывать несистемную оппозицию в Питере и устраивать провокации? Почему он еще не сидит за измену Родине? Когда  прекратится весь этот балаган и не пора ли спецслужбам заняться этой проблемой?

1 мая, 20:59    
19-54 нашёл чем гордиться? Что согласный анальщик и восторженный лакей власти ЕР.То же выразил и прокукарекал в комментарии 18-15. Любишь коленопреклонную позу ниц!

1 мая, 20:27   Belov   mikhailkabanov1992710d27@mail.ru
Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- https://take.im/WsCX6

1 мая, 19:54    
19:41 Вот такие, якобы "голоса из народа" платных сексотов, требовали в темные времена сталинщины "расстрелять как бешеных собак", "уничтожить врагов народа", "никакой пощады" и т.д. Сегодня это тупые пригожинские тролли, пишущие всякую муть по темникам от политтехнологов. Известно, что Пригожин отрядил работать на выборах Беглова своих верных холопов.

1 мая, 19:54    
Этим паскудникам несогласным анальщикам и русофобам - жидам даже праздник весны хочется испортить. Дело обычное. А вот депутат-жид-наркоман ---это что-то новенькое ! Достойный кандидат в губеры.

1 мая, 19:41    
Как долго Макаров будет покрывать несистемную оппозицию в Питере и устраивать провокации? Почему он еще не сидит за измену Родине? Когда  прекратится весь этот балаган и не пора ли спецслужбам заняться этой проблемой?

1 мая, 18:54    
Что ещё может сказать Макаров? Он тоже простой винтик в этом раздолбанном механизме "вертикали".

1 мая, 18:52    
Власть высказала своё мнение о петербуржцах словами ВРИо губернатора Брехлова: "активнутые, противные" . И кто теперь пойдёт голосовать за этого  косноязыкого с лопатой?
Га-Га-Га

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
1 мая, 22:30 Шишлов о срыве Первомая: Такие действия перед выборами вызывают вопросы о желании власти уважать мнение жителей

1 мая, 21:40 Демократы не прошли   3

1 мая, 21:18 Задержанных на Первомае в Петербурге везут в суд

1 мая, 20:26 Депутат Романов хочет обратиться к Чайке и Колокольцеву из-за Первомая в Петербурге   1

1 мая, 19:28 Некоторых задержанных отпускают из полиции с протоколами по ч.5 ст. 20.2 КоАП

1 мая, 18:46 Первомай почти для всех

1 мая, 18:15 Петербургский Первомай - 2019 - фото   1

1 мая, 18:00 Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области   2

1 мая, 17:37 Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом   12

1 мая, 17:17 В риторике Лукашенко Лимонов услышал голос "нахлебника и паразита"   1

1 мая, 16:42 Вишневский: Председатель Невского суда дал указание всех задержанных сегодня везти в суд   9

1 мая, 16:28 Альбац объяснила, почему много лет продолжает поддерживать Навального   6

1 мая, 15:41 Троих задержанных на Первомае в Петербурге увезли в больницу   2

1 мая, 15:35 Резник: Власть судорожно думает, что бы предъявить задержанным на Первомае   6

1 мая, 15:20 Одной из участниц Первомая при задержании сломали руку   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.