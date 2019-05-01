Первомай почти для всех

В то время как в одном конце Невского проспекта за неправильные лозунги били и задерживали демонстрантов, в другом, в колонне партии власти, веселились ряженные казаки, костюмированные медведи и первые лица города. Еще одна группа демонстрантов тем временем славила национал-социализм и требовала ликвидировать “иностранных шпионов”. Но на эти слоганы полиции было наплевать. ЗАКС.Ру рассказывает о тех, кому все-таки удалось пройти по центру Петербурга 1 мая.

Первые лица

Совместное шествие лояльных властям профсоюзов и партии “Единая Россия” открывало праздничные первомайские мероприятия в Петербурге. Его участники собирались на Невском проспекте с 10 утра. Для того, чтобы попасть на главную городскую магистраль нужно было пройти металлодетектор и показать свои вещи полиции. Народу собралось много и на пиликающий детектор внимания никто не обращал. Сумки и рюкзаки проверяли в первую очередь на наличие напитков и предметов, которые можно использовать как оружие. К 10-20 на одном из столиков полиции скопилась коллекция конфиската: бутылки водки и вина, нож, маникюрные ножницы и другие предметы личной гигиены.

Ближе к 11 часам утра начали формироваться первые ряды демонстрантов. Депутаты-единороссы из Госдумы и Законодательного собрания Петербурга улыбались друг другу и снимавшим их журналистам. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пришел в полурастегнутом пальто из-под которого выглядывала красная спортивная кофта. Кто-то из коллег по партии указал ему на это. Макаров застегнулся и повязал на шее шарф “Единой России”.

Когда в колонне появился врио губернатора Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Анна Митянина фотографы и операторы забыли про депутатов и бросились к ним. Нескольких единороссов журналисты чуть не сбили с ног. Беглов, улыбаясь, пожимал руки окружающим. Охрана градоначальника просила сотрудников СМИ соблюдать дистанцию. Задать вопрос главе города было нереально.

Беглов встал по центру первого ряда главной колонны. В отличие от многих партийцев, он не стал надевать на себя символику “Единой России”, в которой состоит с 2003 года. Место по правую руку от врио занял председатель “Ленинградской федерации профсоюзов” Владимир Дербин, по левую - Вячеслав Макаров. За спиной главы города время от времени мелькали лица депутатов ЗакСа Романа Коваля и Андрея Анохина.

С первых минут шествия Макаров о чем-то увлеченно рассказывал Беглову. Врио с интересом слушал и чуть заметно улыбался. Через час Беглов выступит с речью на Дворцовой площади. Перепутав слова, он назовет петербуржцев “активнутыми” и “противными”. В толпе митингующих раздастся смех.

Районные фантазии

А пока временно исполняющий обязанности вел за своей спиной огромный марш. После первых лиц города шли профсоюзники, за ними колонна “Единой России”, затем еще единороссы, но уже в составе колонн, сформированных администрациями районов Петербурга. Районные власти ежегодно соревнуются в первомайской фантазии: приглашают оркестры, ансамбли барабанщиков и аниматоров в костюмах медведей.

В колонне колпинцев в этом году несли огромный макет подводной лодки. В колонне Центрального района реконструкторы в костюмах красноармейцев и русских воинов XVI века несли флаг Российской Федерации. Перед жителями Приморского района ехал, обклеенный “подсолнухами” автомобиль с игрушечными медведями на крыше. На козлах машины стояли наряженные в казаков аниматоры. Другие “казаки” и “казачки”, приплясывая, шли позади автомобиля. Вместе с участниками движения “Петербург - город перемен” - они тоже шли с единороссами в сторону Дворцовой площади - на гироскутере ехал костюмированный Петр I.

Время от времени между этими колоннами шли неожиданные персонажи. То люди с красными флагами и плакатом “СССР жив”, то несколько парней с баннером “Красавчики”. Они сами признавались, что свое участие ни с кем не согласовывали, но вопросов ко всем этим людям ни у кого не возникало.

Режиссер шагает впереди

Первыми после единороссов и дружественных им профсоюзов по Невскому проспекту прошли члены ЛДПР. На одежде их активистов было много партийной символики. Кроме того, они принесли два гигантских флага: партийный и российский триколор. Время от времени жириновцы по команде приседали, чтобы прохожим было видно, что изображено на полотнах.

Следом шла колонна КПРФ. Ее возглавляли знаменосцы c флагами с портретами Ленина и Сталина. Рядом с ними маршировали барабанщицы в миниюбках и пионерских галстуках. Сразу же после них - потенциальный кандидат в губернаторы от компартии, депутат Госдумы Владимир Бортко. В одной руке он держал мегафон, в другой - красное знамя 150-й стрелковой дивизии.

Хотя основным заводящим колонны коммунисты назначили комсомольца, Бортко время от времени брал инициативу на себя и кричал свои лозунги в мегафон. Позже он передал средство звукоусиления товарищам, а освободившейся рукой приветствовал стоявших на тротуарах петербуржцев. Через некоторое время Бортко подбежал к шедшим за его спиной молодым активистам и начал их подбадривать, дирижируя руками. Колонна комсомольцев ответила слоганом: “Бор-тко”. Молодежи в этом году в рядах КПРФ было много и их поставили в первые ряды. В хвосте колонны шли дружественные левые организации и обманутые дольщики.

Без потерь

Отдельно от крупнейшей компартии страны шли РОТ-Фронт, РКРП и “Объединенная коммунистическая партия”. За ними еще более левые “Революционная рабочая партия” и РСД. Затем, отдельной колонной, феминистки и примкнувшие к ним ЛГБТ-активисты. Одна из феминисток пришла в костюме вагины и с плакатом “Я здесь власть”. Подошедшим к ней полицейским наряд не понравился, но объяснить, что именно нарушила активистка, они не смогли. В итоге задерживать девушку не стали, но костюм она сняла. Всю дорогу активистка показывала средний палец каждому, кто пытался ее фотографировать.

Представители ЛГБТ-сообщества несли на плечах радужные флаги и несколько раз поднимали их над головами. Годом раньше это закончилось задержаниями. На этот раз - нет, хотя шедшим рядом полицейским происходящее явно не нравилось.

Единственными из левых, кого сопровождали наряды полностью экипированных полицейских, были анархисты. Рядом с ними шел и старший лейтенант МВД Руслан Сентемов, за последний год прославившийся задержаниями уличных активистов. Анархисты кричали лозунги в поддержку фигурантов дела запрещенной террористической организации “Сеть” Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Неизвестно, это или первомайский слоган “Ура Беглову, снега больше нет” больше не нравился полицейским, но по ходу шествия порой казалось, что силовики ждут удобного повода, чтобы начать задержания. Несколько раз к колонне подъезжал автозак и подходили поближе “космонавты”. К этому времени уже стало известно о массовых задержаниях на шествии демократической оппозиции в другом конце Невского проспекта. Читайте о них в материале ЗАКС.Ру.

Но левым колоннам в итоге удалось пройти без потерь.

“Партия мертвых”, изображая из себя покойников, вышла на Первомай с баннером “Время вымирать”. Участники организованной движением “Весна” “Монстрации” кричали о том, что хотят тишины.

Незарегистрированная партия “Другая Россия” подготовила к Первомаю баннер “А ты оскорбил власть?” с портретом Чиполлино. Немногочисленная колонна русских националистов скандировала свои лозунги. Следом за ними вместе с соратниками шел языческий волхв Богумил Второй, требовавший в мегафон ликвидировать “иностранных шпионов”. Но полиция в это время крутила руки демократам, следила за выступавшими против репрессий анархистами и поглядывала, чтобы никто из представителей ЛГБТ не поднял флаг.

Когда колонны пришли на Исаакиевскую площадь, сотрудники МВД первым делом подошли к активистам с радужной символикой, потребовав, чтобы те разошлись. Активистам объясняли, что их мероприятие не согласовано. Спорить с полицейскими никто не стал, тем более, что и мероприятия никакого не было. Люди дошли до конечной точки шествия и просто не успели разойтись. Многие дошедшие только у Исаакия узнали о разгоне полицией первомайского шествия демократов. Люди делились обрывками информации: “15 задержанных”, “в автозак попал даже депутат Резник”... Позже выяснилось, что задержанных 68, троих из них увезли из отделений в больницы.

Фоторепортаж с первомайского шествия можно посмотреть по ссылке.

Сергей Еремеев

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