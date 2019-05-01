Некоторых задержанных отпускают из полиции с протоколами по ч.5 ст. 20.2 КоАП

Часть задержанных сегодня на Невском проспекте участником мирного согласованного шествия отпустили из отделов полиции после составления протоколов по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил массового мероприятия), сообщает "Группа помощи задержанным".

Так, например, из 30 и 28 отделов полиции отпустили всех доставленных туда участников демократического марша. В нескольких отделах полиции города задержанные продолжают ждать составления протокола.

В 52 отделе одним из задержанных оказался журналист Виталий Беспалов, находившийся на Первомае как участник, рассказал ЗАКС.Ру, что его и еще пятерых демонстрантов продержали в полиции больше четырех часов. Все это время к ним не пускали защитника. Беспалов был задержан на тротуаре Невского проспекта, когда полиция разгоняла согласованное шествие общедемокартической колонны. В отношении молодого человека был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП. В протоколе указано, что Беспалов якобы участвовал в несанкционированном митинге, а не согласованном шествии. В документе также указывается, что участники митинга кричали "Это наш город" и "Свободу собраний сейчас и везде" и имели при себе плакат с надписью "И ты будешь молчать?". Беспалов, по мнению авторов протокола, при это присутствовал и после предупреждения полиции о несогласованности мероприятия не уходил с места в течение пяти минут.

Молодой человек сообщил ЗАКС.Ру, что на данный момент он вместе с еще одним задержанным все еще продолжают находиться в 52-м отделе полиции. Ранее "Группа помощи задержанным" сообщала, что, по их данным, из этого отдела задержанных могут увезти сразу в суд.

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