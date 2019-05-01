Демократы не прошли

Объединенная оппозиция согласовала с властями города первомайское шествие с Лиговского проспекта по Невскому, а затем через Литейный проспект до Площади Ленина. Однако колонна не смогла пройти и половину пути: полиция начала с задержания за плакат, а закончила разгоном шествия с применением силы – несколько человек получили травмы. Оказалось, согласованное шествие в глазах Росгвардии и полиции легко становится несогласованным митингом, стоит только замешкаться. ЗАКС.Ру рассказывает о тех, кому не удалось пройти по центру Петербурга 1 мая.

Петербуржцы должны ходить молча

Общедемократическая колонна шла под лозунгами «Свободному Петербургу – свободные выборы» и «Свободному Петербургу – честные выборы». Среди участников колонны Партия роста, «Объединенные демократы», «Справедливая Россия», «Время», «Открытая Россия», «Яблоко» и другие организации.

Планы оппозиционеров на мирное шествие полиция начала корректировать еще утром 1 мая. У подъездов своих домов были задержаны активисты «Открытой России» и «Весны», планировавшие участвовать в Первомае в составе колонны демократов.

У входа на территорию проведения демонстрации полиция изучала плакаты активистов. Критика врио губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина ими не приветствовалась. У организаторов оппозиционной колонны, например, изъяли плакат «Петербург без Беглова и "Единой России"».

До начала шествия демократы начали скандировать лозунги: «Мы здесь власть», «Мы за честные выборы» и аналогичные фразы, вписывающиеся в тематику заявленного шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы». Полиции такие выкрики не понравились, и собравшихся попросили прекратить скандировать. По мнению представителей полиции, шествие должно проходить без лозунгов, иначе это уже митинг, а такая акция согласована не была. На Первомае-2019 оппозиции предстояло узнать еще многое о том, чем, по мнению полиции, шествие отличается от митинга.

Требование стоять молча возмутило депутата Законодательного собрания Максима Резника. По его мнению, собравшиеся могут как угодно выражать свое мнение на первомайском шествии. В это же время, пока оппозиционерам не позволяли начать движение, на Невском вовсю скандировали слоганы представители других политических сил, и с плакатами, и с мегафонами.

- Скандировали, скандируем и будем скандировать! – заявил Резник неназвавшейся представительнице комитета по законности.

Перед колонной, преграждая проход, выстроилось два ряда силовиков в касках и с дубинками. Представители правоохранительных органов заявили, что не могут позволить начать шествие колонне демократов, пока не стартовала вторая колонна. Незадолго до начала движения полицейские предупредили собравшихся, что могут начать задержания, так как участники, по мнению силовиков, устраивают несогласованный митинг вместо согласованного шествия. От угроз полиция быстро перешла к действиям – из толпы забрали «заводил» с барабанами и человека с плакатом, на котором была надпись «Сказочный президент», напоминающая о недавнем первом в истории России штрафе за оскорбление власти.

Как шествие превращается в митинг

Массовые задержания в колонне объединенных оппозиционных сил начались на Невском проспекте. Полиция вклинилась в толпу и задержала координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова, фотожурналиста Георгия Маркова, заступившегося за сбитую силовиками с ног женщину, и журналиста издания «Два стула» Олега Насонова.

Колонна демократов остановилась. Люди стали требовать освобождения задержанных, скандируя: «Свободу людям, и мы пойдем». Полицейские начали подтягиваться к колонне, но участники шествия продолжали стоять на своем – освобождение задержанных стало принципиальным вопросом.

Организаторы шествия попытались урегулировать вопрос с представителем комитета по законности. Они просили узнать, по какой причине произошло задержание и освободить «пленников». Полиция же на диалог не шла. Из мегафонов правоохранительных органов снова и снова доносились требования о продолжении движения и предупреждения о задержаниях. Люди в колонне были настроены не менее решительно: стоять до конца. Слышались выкрики, что задержания – это провокация.

Лидеры оппозиции под выкрики толпы организовали небольшое совещание. Мнения разделились: идти дальше или стоять на месте и ждать освобождения задержанных. Депутат ЗакСа Михаил Амосов заявил, что надо продолжить шествие. Против выступил Резник. Он заявил, что всех необходимо освободить иначе колонна не сдвинется с места. Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров сказал, что в любом случае решение надо обсудить с участниками шествия. Указывая на колонну, он заметил, что силой людей вести не получится, а они не хотят идти без задержанных.

В итоге организаторы общедемократического шествия решили не стоять на месте. Они предложили участникам дойти до Литейного проспекта, пока решается вопрос по задержанным.

Колонна двинулась с места, но через несколько метров остановилась – задержаны были ещё несколько человек. Полиция, видимо, уже расценила остановку как переход из формата шествия в «митинг». Среди задержанных на сей раз – депутат Резник и его помощник Денис Васильев. Парламентария повалили на асфальт, начали оттаскивать от толпы и, схватив за руки и ноги, потащили к автозаку.

По словам депутата, он шел с края колонны, не выкрикивал лозунгов и не нес плакат. Впрочем, освободили парламентария довольно быстро. Резник рассказал, что из автозака его выпустил замглавы ГУ МВД по Ленобласти Дмитрий Баранов. Он даже принес депутату свои извинения. Помощник депутата, правда, так и остался в статусе задержанного.

Новые задержания ещё сильнее возмутили участников общедемократического шествия. Колонна остановилась и требовала освободить всех перемещенных в автозаки. Демократы выкрикивали «Мы вам больше не верим», «Отпустите».

Недолго думая, полиция решила пойти ва-банк. Силовиков в касках и с дубинками у колонны стало в разы больше. Начались хаотичные задержания. «Космонавты» разбивали людей на небольшие группы и задерживали – потасовки начинались то на одной, то на другой стороне Невского.

Волна полицейских схлынула, но тут же собравшимся объявили, что они устраивают несогласованный митинг и будут задержаны, а представителей СМИ попросили «не мешать работе полиции». Также правоохранительные органы заявили, что необходимо освободить проезжую часть для возобновления движения транспорта. Шествие начали разгонять: правоохранительные органы выстроились клином и разбили колонну посередине. Участников шествия стали вытеснять на тротуары. Не обошлось в этом разгоне и без задержаний с применением силы. В частности, полиция потащила в автозаки устроивших сидячую забастовку активистов.

Члена штаба Навального Александра Шуршева задержали во время разговора с уполномоченным комитета по законности. Полицейские накинулись на него без причины: он не ругался, не выкрикивал лозунги и не демонстрировал провокационный плакат. Также «под раздачу» попал Андрей Пивоваров. Их двоих отправили в автозак к остальным задержанным.

В итоге, колонна демократов так и не дошла до планируемой финальной точки – площади Ленина. Шествие прекратилось ещё до подхода к Литейному проспекту.

Остальные же колонны без происшествий проследовали до Дворцовой и Исаакиевской площадей. При этом, участники шествий там также скандировали лозунги. Звучали лозунги против пыток, против репрессий…. Но в той части Невского проспекта полицию это не волновало. Как прошел Первомай для остальных колонн участников читайте в материале ЗАКС.Ру.

Петербург - снова лидер задержаний

По данным «ОВД-инфо», на шествиях 1 мая по всей России задержано 125 человек. Большая часть из них – в Петербурге – 68 человек.

Захваченных на митинге демократов развезли по отделам полиции. Далее у них все проходило по петербургским меркам стандартно: недопуск защитников, долгие часы в отделе в ожидании составления протокола, грубость полицейских.

По информации различных СМИ, нескольким задержанным пришлось вызвать скорую помощь из-за полученных при задержании травм. В частности, кандидату в муниципальные депутаты Наталье Бариновой диагностировали перелом плечевого сустава со смещением. Журналисту Георгию Маркову - ушибы мягких тканей головы и конечностей. Координатор муниципальной кампании Александр Шуршев из 45 отдела полиции был доставлен в Александровскую больницу с подозрением на перелом ребра.

По данным «Группы помощи задержанным» к вечеру многих задержанных отпустили с протоколами о нарушении установленного порядка проведения акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП). Такое обвинение, например, предъявили координатору штаба Навального Денису Михайлову.

Ради некоторых задержанных организовали срочные, уже почти ночные суды. Так, попавшие в 52 отдел полиции Виталий Беспалов и Арсений Глазков, захваченные силовиками под конец разгона шествия за свободные выборы, на момент публикации находятся в автозаке, который везет их в Красногвардейский районный суд.

Один из организаторов шествия Андрей Пивоваров из 45 отдела полиции сообщал в соцсетях, что его судить будут сегодня же. Ему вменяют организацию несанкционированного митинга в ходе санкционированного шествия. По той же ч.2 ст. 20.2 КоАП судить будут и Шуршева, который находится в больнице.

В своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский написал, что председатель Невского районного суда дал указание полиции везти всех задержанных в суд. Их не отпускали под обязательство о явке. Об этом Вишневскому рассказал начальник 24 отдела полиции полковник Евгений Иванов.

- И судьи специально для этого сегодня вышли на работу. Выходит, они заранее планировали задержания? – задал на своем канале риторический вопрос парламентарий.

Фоторепортаж ЗАКС.Ру с первомайского шествия можно посмотреть по ссылке.

София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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