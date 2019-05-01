Шишлов о срыве Первомая: Такие действия перед выборами вызывают вопросы о желании власти уважать мнение жителей

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов назвал беспрецедентным разгон первомайской демонстрации. По его словам, задержания на Невском проспекте были грубым нарушением прав человека, гарантированных Конституцией РФ.

В своем заявлении омбудсмен отметил, что еще до начала шествия у участников изымали плакаты, а несколько человек при необоснованных задержаниях получили травмы. Шишлов также напомнил, что среди отправленных в автозаки были журналисты и депутат Законодательного собрания.

"Такие действия накануне начала избирательных кампаний по выборам губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов неизбежно вызывают вопросы о способности и желании власти слушать и уважать мнение жителей города, о готовности к диалогу", - заявил омбудсмен.

Александр Шишлов все же выразил надежду, что из случившегося власти сделают верные выводы и в дальнейшем напрявят свои действия на обеспечение реализации конституционных прав граждан.

Напомним, в ходе согласованного первомайского шествия на Невском проспекте были задержаны более 60 человек. Несколько человек получили серьезные травмы от действий силовиков и были доставленны в больницу. Как проходил разгон Первомая читайте в материале ЗАКС.Ру и смотрите в фоторепортаже.

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