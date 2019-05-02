Андрея Пивоварова арестовали за Первомай в Петербурге

Координатора проекта "Объединенные демократы" и экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова арестовали на 10 суток за организацию несанкционированного митинга на Невском проспекте. Несанкционированным митингом Невский районный суд Петербурга посчитал согласованное с властями города общедемократическое шествие. О решении суда Пивоваров сообщил в своем Twitter.

Пивоваров был задержан на Невском проспекте в тот момент, когда пытался поговорить с полицейским о массовых задержаниях участников колонны оппозиции. Сначала правоохранители грубо повалили на землю его соратника Александра Шуршева, затем схватили и Пивоварова.

Несколько часов их возили в автозаке, затем доставили в 45 отдел полиции в Невском районе. Оттуда был госпитализирован Шуршев с подозрением на перелом ребра. Травму он получил в результате грубых действий полиции.

Шуршев прямо из больницы был доставлен в Невский районный суд, где в настоящий момент ожидает решения суда. Ему также вменяют организацию несанкционированного митинга на санкционированном шествии.

Всего в ходе согласованного с властями Петербурга было задержано 68 человек. Город на Неве стал лидером по числу отправленных в автозаки на мирном первомайском шествии среди других городов России. Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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