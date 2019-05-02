Петербургский суд оштрафовал участника первомайского шествия

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал участника первомайской демонстрации Виталия Беспалова на 12 тысяч рублей.

Беспалов был задержан в финале разгона шествия. Полиция к тому моменту уже оттеснила участников согласованного шествия с проезжей части. У Беспалова был в руках плакат, напоминающий о запретительных законах последних лет.

Во время судебного заседания судья заслушала показания полицейского, задержавшего молодого человека. По словам Беспалова, сотрудник правоохранительных органов с трудом вспомнил содержание его плаката и заявлял, что этот участник демонстрации был пойман на проезжей части вместе со сторонниками Алексея Навального. Хотя на самом деле молодого человека задержали на тротуаре и в шествии он принимал участие в составе колонны "Яблока".

В его отношении был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия). В протоколе было указано, что он якобы участвовал в несанкционированном митинге и отказался подчиниться требованиям полиции о прекращении мероприятия.

Напомним, шествие колонны "Яблока", в составе которой и выступал Беспалов, было согласованно с властями города. Росгвардия и полиция не позволяла колонне вовремя начать демонстрацию, а позже расценила недостаточно быстрое движение участников шествия как митинг. В результате жестких задержаний в автозаки попали более 60 человек. Несколько участников мероприятия получили серьезные травмы от действий полиции.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.