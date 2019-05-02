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0:30

Петербургский суд оштрафовал участника первомайского шествия

фото ЗакС политика Петербургский суд оштрафовал участника первомайского шествия

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал участника первомайской демонстрации Виталия Беспалова на 12 тысяч рублей.

Беспалов был задержан в финале разгона шествия. Полиция к тому моменту уже оттеснила участников согласованного шествия с проезжей части. У Беспалова был в руках плакат, напоминающий о запретительных законах последних лет. 

Во время судебного заседания судья заслушала показания полицейского, задержавшего молодого человека. По словам Беспалова, сотрудник правоохранительных органов с трудом вспомнил содержание его плаката и заявлял, что этот участник демонстрации был пойман на проезжей части вместе со сторонниками Алексея Навального. Хотя на самом деле молодого человека задержали на тротуаре и в шествии он принимал участие в составе колонны "Яблока". 

В его отношении был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия). В протоколе было указано, что он якобы участвовал в несанкционированном митинге и отказался подчиниться требованиям полиции о прекращении мероприятия. 

Напомним, шествие колонны "Яблока", в составе которой и выступал Беспалов, было согласованно с властями города. Росгвардия и полиция не позволяла колонне вовремя начать демонстрацию, а позже расценила недостаточно быстрое движение участников шествия как митинг. В результате жестких задержаний в автозаки попали более 60 человек. Несколько участников мероприятия получили серьезные травмы от действий полиции.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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