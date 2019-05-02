Еще один участник Первомая оштрафован за шествие

Красногвардейский районный суд оштравовал Арсения Глазкова за участие в первомайском шествии на 10 тысяч рублей.

Глазков был задержан на пешеходной части Невского проспекта с флагом партии "Яблоко" в руках. Отметим, "Яблоко" входило в число заявителей шествия, которым власти города согласовали мероприятие. Использование символики партии было законным. Тем не менее, Глазкова обвинили в участии в несанкционированном митинге на санкционированном шествии.

Ранее на 12 тысяч рублей был оштрафован задержанный вместе с ним участник мероприятия Виталий Беспалов. А организатора общедемократической колонны, получившего разрешение Смольного на свое шествия, Невский районный суд арестовал на 10 суток.