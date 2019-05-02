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Новости

10:32

На первомайских шествиях по всей России задержаны более 120 человек

фото ЗакС политика На первомайских шествиях по всей России задержаны более 120 человек

Прошедшие во многих городах России накануне, 1 мая, мирные шествия в честь Праздника труда вновь были омрачены значительным количеством задержаний, передает "ОВД-Инфо".

По последним данным издания, всего были задержаны 126 человек. Город на Неве традиционно стал лидером по количеству доставленных в отделы полиции участников мероприятия - 69 манифестантов. Многие были отпущены из отделов без вручения каких-либо протоколов, однако другим повезло меньше. После полуночи были арестованы на 10 суток организаторы петербургского первомайского шествия - Андрей Пивоваров и Александр Шуршев. Практически в самом начале мероприятия "под раздачу" по ошибке попал и депутат ЗакСа Максим Резник, которого, впрочем, вскоре отпустили, извинившись за содеянное.

Вместе с тем, в Красногвардейском райсуде за участие в Первомае были оштрафованы демонстранты из колонны "Яблока" Виталий Беспалов и Арсений Глазков. Все судебные решения вынесены после полуночи. Судьи специально вышли на работу в выходной день ради участников Первомая.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:32    
Нельзя оставлять безнаказанным презрительное отношение власти к законам и правам человека. Нужны общественные расследования и документальная фиксация преступлений и преступников.

11:26    
11:16. Да, и отдать эти квартиры тем, кто защищал РУССКИЙ МИР в Донбассе, особенно получившим ранения, инвалидность, детям - сиротам, оставшимся без родителей по вине укрофашистов-бандеровцев! Будет благородно и справедливо!

11:16    
Не понимаю, почему наша полиция не применяет спецсредства против подрывников стабильности в России, хотя их закупает на сотни миллионов руб.??? Да и законодателям надо принять ЗАКОН, по которому у всех прозападных экстремистов конфисковывать квартиры, дачи, машины, а самих отправлять на сибирские лесоповалы! В течение месяца такой закон можно принять! Может тогда для этих гадов и их последователей дойдёт, что нельзя гадить России, РУССКОМУ МИРУ! Пора составлять по районам списки американских подстилок! За работу, друзья!

11:01    
10:39 Небольшое отличие Франции от России. Там, перед тем  как полиция применила силу, её закидали петардами, камнями и коктейлями молотова, пер[цензура]и окружающие витрины и машины. А у нас, полицейский в прыжке сбивает организатора согласованного мероприятия, когда тот мирно разговаривает с уполномоченным из ГУВД, а демонстрантов разгоняют за обычную задержку в движении колонны, до окончания согласованного срока проведения акции. Российские власти в очередной раз показали своё "личико" всему миру, и что ждёт тех, кто согласиться с приходом такого "русского мира".

10:39    
Очень плохо работает полиция Россия против экстремистов! Вон, к примеру, вчера в супер демократической Франции задержано и изувечено 400 человек!!!!!!!!! Травили их газами, били резиновыми пулями, дубинками, с водомётов и тд. Мир поддерживает в этом власти Франции или тихо молчит!

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Все новости:
11:12 "Новые люди - новые правила": У полиции поинтересовались о причинах задержаний на Первомае   1

10:32 На первомайских шествиях по всей России задержаны более 120 человек   4

1:51 Активист штаба Навального Шуршев арестован за Первомай   9

1:44 Еще один участник Первомая оштрафован за шествие   2

1:01 Андрея Пивоварова арестовали за Первомай в Петербурге   2

0:30 Петербургский суд оштрафовал участника первомайского шествия

1 мая, 22:30 Шишлов о срыве Первомая: Такие действия перед выборами вызывают вопросы о желании власти уважать мнение жителей   8

1 мая, 21:40 Демократы не прошли   6

1 мая, 21:18 Задержанных на Первомае в Петербурге везут в суд

1 мая, 20:26 Депутат Романов хочет обратиться к Чайке и Колокольцеву из-за Первомая в Петербурге   4

1 мая, 19:28 Некоторых задержанных отпускают из полиции с протоколами по ч.5 ст. 20.2 КоАП

1 мая, 18:46 Первомай почти для всех

1 мая, 18:15 Петербургский Первомай - 2019 - фото   1

1 мая, 18:00 Шульман считает небезнадежными "мусорные" протесты в Архангельской области   2

1 мая, 17:37 Макаров о разгоне первомайского шествия: Полиция действовала в полном соответствии с законом   12

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