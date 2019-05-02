На первомайских шествиях по всей России задержаны более 120 человек

Прошедшие во многих городах России накануне, 1 мая, мирные шествия в честь Праздника труда вновь были омрачены значительным количеством задержаний, передает "ОВД-Инфо".

По последним данным издания, всего были задержаны 126 человек. Город на Неве традиционно стал лидером по количеству доставленных в отделы полиции участников мероприятия - 69 манифестантов. Многие были отпущены из отделов без вручения каких-либо протоколов, однако другим повезло меньше. После полуночи были арестованы на 10 суток организаторы петербургского первомайского шествия - Андрей Пивоваров и Александр Шуршев. Практически в самом начале мероприятия "под раздачу" по ошибке попал и депутат ЗакСа Максим Резник, которого, впрочем, вскоре отпустили, извинившись за содеянное.

Вместе с тем, в Красногвардейском райсуде за участие в Первомае были оштрафованы демонстранты из колонны "Яблока" Виталий Беспалов и Арсений Глазков. Все судебные решения вынесены после полуночи. Судьи специально вышли на работу в выходной день ради участников Первомая.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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