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Новости

12:43

Бортко поддержал разогнанных 1 мая демонстрантов

фото ЗакС политика Бортко поддержал разогнанных 1 мая демонстрантов

Режиссер и потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко высказался против цензурирования плакатов на первомайской демонстрации.

“Я протестую против запрещения нести на демонстрации баннеры и плакаты с любыми текстами не запрещенными законодательно. Позор”, - написал режиссер в своем Facebook 2 мая.

Он уточнил, что имеет в виду в том числе случившееся на первомайской демонстрации 2019 года в Петербурге.

Ранее Бортко подтвердил ЗАКС.Ру, что все посты на своих страницах в Facebook он пишет лично.

Напомним, 1 мая полиция задержала более 60 участников демократического марша за честные выборы. Некоторые из них попали в отделения еще до начала шествия, других задержали по ходу движения колонн по Невскому проспекту и после того как демонстранты остановились, требуя освободить задержанных. Участники акции жаловались, что полиция не разрешает использовать баннеры и плакаты с критикой врио губернатора Петербурга Александра Беглова и “Единой России”.

Петербургские единороссы позже обвинили демонстрантов в провокации. В частности, депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что по его сведениям, участники шествия пытались прорваться на Московский вокзал и устроить там акцию. Глава петербургского отделения “Единой России” Вячеслав Макаров отметил, что полиция действовала в соответствии с законом.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.



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15:13    
14:55. Никто не хватал из прозападно-гомосечной колонны людей, так как их там просто не было, а были исключительно НЕЛЮДИ!

14:55    
12:59 Бред несёте, как обычно. Никто даже не пытался организовать какой-то "митинг". Тем более - "на Московском вокзале". Произошли произвольные задержания полиции участников демонстрации,  без каких-либо оснований. Колонна остановилась, до выяснения причины задержания. Полиция и росгвардия продолжили хватать людей. Причём, делали это в нарушение закона о полиции. Затем просто разогнали людей на согласованной властью акции.

14:18    
Бортко покорно шел за "девушками по вызову" с барабанами... Такие деятели лидерами не становятся...

13:29    
похоже БОРТКО И ВЫБЕРУТ ГУБЕРОМ

12:59    
Прозападных провокаторов то задерживали не за плакаты, а за попытку организовать русофобский митинг на Невском, Московском вокзале и тд.!

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