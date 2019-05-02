Бортко поддержал разогнанных 1 мая демонстрантов

Режиссер и потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко высказался против цензурирования плакатов на первомайской демонстрации.

“Я протестую против запрещения нести на демонстрации баннеры и плакаты с любыми текстами не запрещенными законодательно. Позор”, - написал режиссер в своем Facebook 2 мая.

Он уточнил, что имеет в виду в том числе случившееся на первомайской демонстрации 2019 года в Петербурге.

Ранее Бортко подтвердил ЗАКС.Ру, что все посты на своих страницах в Facebook он пишет лично.

Напомним, 1 мая полиция задержала более 60 участников демократического марша за честные выборы. Некоторые из них попали в отделения еще до начала шествия, других задержали по ходу движения колонн по Невскому проспекту и после того как демонстранты остановились, требуя освободить задержанных. Участники акции жаловались, что полиция не разрешает использовать баннеры и плакаты с критикой врио губернатора Петербурга Александра Беглова и “Единой России”.

Петербургские единороссы позже обвинили демонстрантов в провокации. В частности, депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что по его сведениям, участники шествия пытались прорваться на Московский вокзал и устроить там акцию. Глава петербургского отделения “Единой России” Вячеслав Макаров отметил, что полиция действовала в соответствии с законом.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.

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