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13:23

Политолог Соловей: Из Кремля дали указание, что Беглов должен победить на выборах любой ценой

фото ЗакС политика Политолог Соловей: Из Кремля дали указание, что Беглов должен победить на выборах любой ценой

Профессор МГИМО Валерий Соловей был удивлен очередному чрезмерно жестокому разгону демонстрантов в Петербурге, вышедших накануне на первомайское шествие. По его мнению, проявленная полицейскими агрессия по отношению к мирным гражданам не оправдана ничем, и более того - играет отнюдь не на руку нынешнему врио градоначальника Александру Беглову, чей электоральный рейтинг и без того мал.

Недовольны Бегловым и окружающие его чиновники, отметил Соловей. 

"Я недавно был в Питере, говорил с ними - отзываются о нем не то, что не восторженно, а крайне критично. Говорят, что он неплохой чиновник, но гордом он, конечно, руководить не в состоянии. Всё, что он делает - это исключительно пиар-акции, это никакое не руководство", - поделился наблюдениями профессор в эфире "Эха Москвы".

Между тем, продолжил Соловей, из Кремля был дан наказ всенепременно сделать Беглова не временным, а перманентным губернатором Северной столицы.

Люди из Кремля дали указание, что Беглов должен победить любой ценой. Пусть ценой этой станет превращение Питера в яростный оппозиционный город - город, оппозиционный власти. Тем не менее, они готовы заплатить эту цену,

Валерий Соловей

Выборы городского градоначальника пройдут одновременно с муниципальными - 8 сентября 2019 года. О намерении принять участие уже заявили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Михаил Амосов, режиссер Владимир Бортко, градозащитник Красимир Врански и другие.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:58    
А это означает, что Беглова двигают сюда ради чьих-то бизнес-проектов, и на кону очень серьезные суммы - они должны попасть только в правильные карманы.
Точно так же продавливалась вредительская антинародная пенсионная реформа - для финансового спасения людей из путинского окружения.

15:20    
13-30 Любого губера будут ругать - не одни, так другие. Сейчас идёт волна агрессивных критиков - это хорошо. У таких критика лезет от недоумия или  от проплаты ( это у руководителей [цензура]иганов и баранов ). А вот выступление на "эхо" или "новой" - это верный признак правильности действий губера и нового начальника полиции. Так держать ! На  предсказания современных Нострадамусов и тем более представителя продажного русофобского яблока необходимо накакать. Беглов победит в первом туре. Вспомните, как те же выродки воняли и [цензура]иганили по поводу пенсии. И что ? Так же будет и теперь, но власти надо не рассла[цензура]ться, более жестоко пресекать всех пятиколонников. Проспят- будет вторая хохдяндия, и эти же провокаторы будут ходить по Невскому с факелами и криками "зиг". Вы хотите этого ? Они - навальные, несогласные, открытые и другие России, активисты, продажные журналюги и иже с ними  хотят. За это им платят.

15:01    
13:30 Таких, как ты, Беглов называет "активнутыми" и "противными".

13:32    
НАЛУПЯТ горожан до ГУБЕРА БОРТКО

13:30    
Если прозападники-русофобы ругают Беглова, то значит он всё делает правильно! Старая истина!

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