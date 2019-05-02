МИД Украины требует отмены решения Путина об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало озвученное президентом РФ Владимиром Путиным постановление, предполагающее введение упрощенной схемы выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

МИД настаивает на отмене "противоправных решений по поводу паспортизации" украинских граждан и требует "устранить их негативные последствия".

"Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - следует из заявления внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей ДНР и ЛНР 24 апреля. На это заявление в достаточно резкой форме откликнулся новый президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что российский паспорт служит олицетворением поражения человека в правах, и предупредил Путина, что с Украиной не следует говорить на языке "давления и угроз".

29 апреля стало известно о том, что в тестовом режиме начал работу первый пункт выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР.