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16:25

Активистка, которой на Первомае сломали плечо, написала заявления в УСБ и полицию

фото ЗакС политика Активистка, которой на Первомае сломали плечо, написала заявления в УСБ и полицию

Участница первомайского шествия за честные выборы Наталья Баринова, которой при задержании сломали плечевой сустав, требует возбудить уголовное дело в отношении силовиков. Активистка сообщила ЗАКС.Ру, что уже написала соответствующие заявления в УСБ и полицию, после чего ее пригласили приехать 6 мая в 28 отдел полиции и дать показания.

- Я участвовала в шествии за честные выборы, но успела пройти метров 900. Мы шли по Невскому проспекту и остановились в районе метро “Маяковская”, потому что дорогу нам перегородили силовики, - рассказала Баринова. - Они стали задерживать активистов. При одном из задержаний они просто колонной двинулись друг за другом, держали друг друга за плечи. Пробегая мимо меня, один из них - не знаю, кто это был, я их силовиками называю - меня толкнул. От толчка я развернулась, упала на живот и сломала сустав.

Активистка поделилась, что почувствовала сильную боль только через несколько минут, когда ее саму задержали и посадили в автозак. По ее словам, это произошло около 12 часов дня. Позже Баринову в сопровождении трех полицейских увезли из 70 отделения полиции в Александровскую больницу. Врачи диагностировали перелом плечевого сустава со смещением, после чего задержанную вернули в 70 ОП. 

В отделении, продолжила Баринова, у нее взяли объяснение и отпустили без составления протокола около восьми часов вечера. 

Подытожив, женщина подчеркнула, что пришла на шествие, потому что хочет, чтобы петербургские выборы в 2019 году прошли в честно и конкурентно. Сама активистка планирует выдвигаться в муниципальные депутаты МО “Сампсониевское”.

Сергей Еремеев

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17:35   Юрий   usternik@ya.ru
Они специально орудуют с закрытыми мордами и без жетонов. Могут и убить запросто. И виновных эти УСБ и полиция не найдут -сами себя что ли наказывать будут?. Два новых начальника в городе устраивают эти провокации и беспредел - Беглов и  Плугин - новый начальник ГУ МВД. Беглова еще можно прокатить на выборах, а Плугин - он нам сверху спущен - может творить любые провокации - начальство только похвалит.

16:42    
Какая-нибудь шизонутая лезбиянка, наверное...Лучше бы детей рожала, чем в провокациях участвовать!

Страница 1-ая (всего: 1)
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