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17:03

Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева

фото ЗакС политика Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева

Горсуд оставил в силе постановление об аресте главы предвыборной муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, сообщили в Telegram-канале "Апология протеста".

"Единственное послабление -  в срок ареста зачтено время с момента фактического задержания", - уточнили правозащитники.

Адвокатом Шуршева является юрист "Апологии протеста" Александр Передрук.

Напомним, накануне ночью Невский районный суд назначил Шуршеву и экс-координатору "Открытой России" Андрею Пивоварову по 10 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления). Их задержали во время Первомая, когда они пытались выяснить у полиции, почему задерживают других участников демократического шествия за честные выборы. Суд первой инстанции установил, что Шуршев и Пивоваров организовали несанкционированный митинг на Невском проспекте, хотя им было разрешено проводить только шествие по центру города. 

 



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17:56    
Суда в России нет.

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