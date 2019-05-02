Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева

Горсуд оставил в силе постановление об аресте главы предвыборной муниципальной кампании штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева, сообщили в Telegram-канале "Апология протеста".

"Единственное послабление - в срок ареста зачтено время с момента фактического задержания", - уточнили правозащитники.

Адвокатом Шуршева является юрист "Апологии протеста" Александр Передрук.

Напомним, накануне ночью Невский районный суд назначил Шуршеву и экс-координатору "Открытой России" Андрею Пивоварову по 10 суток ареста по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведения публичного мероприятия без подачи уведомления). Их задержали во время Первомая, когда они пытались выяснить у полиции, почему задерживают других участников демократического шествия за честные выборы. Суд первой инстанции установил, что Шуршев и Пивоваров организовали несанкционированный митинг на Невском проспекте, хотя им было разрешено проводить только шествие по центру города.

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