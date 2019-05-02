Невзоров о Первомае: Опять воочию была явлена бесконечная слабость так называемого протеста

По мнению писателя и публициста Александра Невзорова, и первомайское шествие колонны демократической оппозиции, и последующее массовое задержание демонстрантов являют собой лишь слабость политического протеста как такового, его неспособность дать хоть какой-либо отпор - даже несмотря на неравное распределение сил.

"Если бы у этой так называемой оппозиции Петербурга было бы задание от администрации президента показать, как мало и как жалко выглядит протест в Петербурге, то считайте, что они сработали на пятерку", - делится Невзоров мнением в эфире "Эха Москвы".

Публицист полагает, что в выражении столь "вялого" протеста повинны в том числе и его лидеры, чьи фигуры недостаточно харизматичны и велики для того, чтобы руководить и направлять людей.

"К сожалению, реальных свободолюбцев и оппозиционеров - великанов - пытаются играть карлики. И это, увы, чертовски заметно", - констатирует Невзоров.

Однако, резюмирует он, важен не столько тот, кто ведет народ, сколько его численная массовость - то есть количество несогласных, коих было крайне мало.

Меня больше беспокоит, что опять была воочию явлена бесконечная слабость так называемого протеста. Меня волнует то, как гнусно и радостно улюлюкали люди, наблюдавшие унос [депутата Максима] Резника в очередную машину. Как всегда говорил классик Александр Глебович Невзоров, мирный протест - это самая глупая форма покорности, — Александр Невзоров о петербургском Первомае

В ходе первомайского шествия в Петербурге были задержаны 69 человек. Некоторые получили серьёзные травмы. Активистке Наталье Бариновой, например, сломали плечо.

Кому удалось пройти по Невскому проспекту на демонстрации и кому не удалось - читайте на ЗАКС.Ру. Или смотрите в нашем фоторепортаже.