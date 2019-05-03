Amnesty International признала узниками совести всех задержанных на Первомае

Международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести всех задержанных на мирных первомайских шествиях россиян.

"Массовые задержания, демонстративная жестокость полиции, ночные суды становятся лицом современной России. Власти страны оказались неспособны выполнить свои обязательства уважать свободу собраний, даже в случае ими же „согласованных“ акций", - констатировала глава российского представительства организации Наталья Звягина.

Все задержанные демонстранты, резюмировали в Amnesty International, вынужденно пострадали "лишь за реализацию своего права на свободу мирных собраний".

В ходе мирных общероссийских шествий на Первомай были задержаны 126 человек, 69 из которых - жители Петербурга. При задержании представители силовых структур часто вели себя грубо: например, активистке Наталье Бариновой сломали плечо. В Смольном назвали действия правоохранителей резонными, а участников мероприятия (со стороны демоппозиции) - провокаторами.